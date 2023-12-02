Войсковицкий музей: «От прошлого к будущему»

В этом году историческому музею при Войсковицкой детской школе искусств исполнилось 5 лет. Необычная экспозиция, посвящённая почти полностью утраченной дворянской усадьбе «Войсковицы», возникла по инициативе директора ДШИ Александра Крушельницкого и краеведа, почётного гражданина Гатчинского района Андрея Бурлакова.

Как считают организаторы музея, все, кто живет на этой земле, должны знать свои исторические корни. Уже сложившейся традицией стали краеведческие встречи, проходящие в рамках творческого проекта «Клио», реализуемого Войсковицкой ДШИ при поддержке администрации Войсковицкого поселения. На этих мероприятиях представляются новые экспонаты и уникальные материалы, которые помогают восстанавливать неизвестные и забытые страницы исторического прошлого Войсковицкой земли.

В конце ХIХ века загородная усадьба «Войсковицы» стала охотничьей резиденцией императора Николая II и его свиты. Императорская охота проходила в лесах под Войсковицами, Борницами, Дылицами. К сожалению, усадебный комплекс Войсковицкой мызы был утрачен в результате пожара в 1970-х годах. Известно, что он находился на месте нынешнего поселка Учхоз. К настоящему времени от усадьбы осталось лишь несколько помещений, где располагались службы, небольшой парк, аллея.

Музей «Войсковицы» по праву считается народным, так как участие в создании его экспозиций активно принимают жители не только Войсковицкого поселения, но и многих населённых пунктов Гатчинского района, принося в дар музею уникальные старинные экспонаты. В экспозиции представлены предметы дворянского быта ХIХ столетия, реликвии, обнаруженные непосредственно на территории бывшего поместья, экспонаты, связанные с охотничьей темой, уникальные фотографии с изображением бывшего имения во время посещения его последним государем и его родными.

Центром музейной экспозиции стало большое настенное панно с цветной реконструкцией усадебного дома. Также в центре зала представлена точная копия-макет усадьбы. И панно, и макет спроектированы и выполнены архитектором Романом Крушельницким, который опирался на исторические документы.

Ещё один ценный экспонат, которым гордятся организаторы музея — восковая скульптура императора Николая I, выполненная по антропологическим параметрам государя (автор - скульптор Алексей Киселёв). Император одет в офицерский мундир, выполненный в мастерской исторического костюма Елены Русановой.

Участие в новой краеведческой встрече, которая прошла в уютном холле Войсковицкой детской школы искусств, стали друзья исторического музея, учащиеся и педагоги ДШИ, участники проекта «Музей и дети». С добрыми пожеланиями к организаторам музея выступил глава администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин.

- Очень приятно, что вы сегодня разделяете с нами нашу радость по поводу славной пятилетней годовщины исторического музея, - говорит директор Войсковицкой ДШИ Александр Крушельницкий. - Это значит, музей живёт. Так получилось, что мы стали хранителями Войсковицкой усадьбы только в стенах нашего Дома культуры, нашей школы искусств. И мы всё время пытаемся найти что-то новое. Я уверен, что те традиции, которые мы закладываем на этой земле, будут развиваться.

Программа встречи «От прошлого к будущему» была обширной. Главным событием стала презентация аудиоэкскурсии по историческому музею. Текст для экскурсии написал Андрей Бурлаков. Озвучил профессиональный диктор радио и телевидения, ученик знаменитого Левитана, заслуженный артист России Вадим Цымбалов. Также участие в создании аудиоэкскурсии принимал член Союза композиторов России Виктор Огороднов.

Как говорит Андрей Бурлаков, идея с аудиозаписью экскурсии была реализована в рамках проекта «Музей и дети». Экскурсии, которые проводят в музее сами школьники, стали уже давней традицией. Теперь ребята смогут опираться на аудиоэкскурсию, что придаст им ещё больше самостоятельности.

В рамках встречи Андрей Бурлаков рассказал о новых краеведческих поисках и находках. По его словам, музей постоянно пополняется новыми экспонатами и документами.

- Это действительно непростая работа — с людьми, в архивах, - говорит Андрей Вячеславович. - Уже собран материал для книги, посвящённой истории Войсковицкого поселения: скоро она выйдет в печать.

Среди последних находок — уникальные старинные фотографии, предоставленные московскими архивами и ГМЗ «Гатчина». На них запечатлены император Николай II, члены его семьи и их друзья во время посещения Войсковицкой мызы, Гатчины, деревни Большое Заречье. Есть и фотоснимки, на которых можно увидеть лица местных жителей самого разного возраста.

- Большое спасибо всем за участие в наших проектах, - говорит Андрей Бурлаков. - Всё в наших руках. Только от нас зависит, какими будут наши памятники и наша культура в целом.

- Я поражена, насколько много и талантливо сделано всё в этой замечательной школе, - говорит заслуженный работник культуры России Людмила Ивановна Румянцева. - Это уникальный музей! Здесь собрались удивительно талантливые люди, которые буквально притягивают к себе других талантливых людей. Все они делают очень много доброго и хорошего для того, чтобы сохранить нашу культуру и историю.

Краеведческая встреча продолжилась презентацией фотографий и документов из семейного архива педагога Войсковицкой ДШИ Юрия Карьялайнена. Опираясь на свою коллекцию, он рассказал о жизни ингерманландской семьи Карьялайнен на Войсковицкой земле.

В рамках встречи в школе искусств прошла презентация выставки макетов театральных декораций петербургского и гатчинского художника Леонида Пережигина.

- На одной из моих выставок в Гатчине побывал директор Войсковицкой ДШИ Александр Крушельницкий, - рассказал Леонид Пережигин. - Ему очень понравились макеты, и я предложил подарить их детской школе искусств.

Пока в Школе искусств выставлена только часть коллекции художника, остальные хранятся в запасниках. В основном это осуществлённые работы — телевизионные и театральные. В этой экспозиции есть и новинки — например, недавно законченный «зимний» вариант макета декораций к телепроекту «Песенки нашего двора» (в пару к «осеннему»).

Можно не сомневаться в ценности такого подарка для школы искусств, ведь в творчестве Леонида Пережигина самым органичным образом переплелись сразу несколько видов искусства — музыка, живопись, дизайн, театр, телевидение.

Ещё один творческий подарок участникам встречи преподнесла руководитель культурно-просветительского проекта «Традиция» Ольга Костюкова, которая провела для всех желающих мастер-класс по каллиграфии.

Юлия Лысанюк