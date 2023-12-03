Энергетики сообщили, где отключат свет 4 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.12.23 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. 7-й Армии д. 5, 6, 6А, 8А; ул. Гагарина д. 8А; ул. Коли Подрядчикова д. 11, 15; ул. Крупской д. 11 кор. 3, 12; ФОК.
04.12.23 с 09:00 до 16:00
Вырицкое поселение:
п. Вырица:
ул. Черняховского д. 1-23; ш. Сиверское д. 203-246; ул. Береговая д. 1-23; ул. Строителей д. 3-20; ш. Сиверское д. 243, 245.
04.12.2023 с 10:00 до 16:30
Вырицкое поселение:
д. Мины, часть
04.12.2023 с 09:00 до 18:00
Сусанинское поселение:
п. Семрино.
04.12.2023 с 09:00 до 18:00
Новосветское поселение:
п Новый Свет промзона
04.12.2023 с 09:00 до 17:00 (2 раза на 30 минут)
Сусанинское поселение:
п. Кобралово,
СПК «Кобраловский»,
скотный двор № 11,
«Газпроминвест».
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