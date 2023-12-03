Энергетики сообщили, где отключат свет 4 декабря

Главной городской службе благоустройства исполняется 10 лет: уборка городских дворов и улиц, ремонт дорог, вывоз мусора, озеленение и многое другое лежит в зоне ответственности Управления благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. 4 декабря предприятию исполняется 10 лет, но история сегодняшнего УБДХ началась еще в довоенное время, и с тех пор масштаб деятельности вырос в геометрической прогрессии.