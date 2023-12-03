Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет 4 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

 04.12.23 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. 7-й Армии д. 5, 6, 6А, 8А; ул. Гагарина д. 8А; ул. Коли Подрядчикова д. 11, 15; ул. Крупской д. 11 кор. 3, 12; ФОК.   

 

 04.12.23 с 09:00 до 16:00

Вырицкое поселение:

п. Вырица:

ул. Черняховского д. 1-23; ш. Сиверское д. 203-246; ул. Береговая д. 1-23; ул. Строителей д. 3-20; ш. Сиверское д. 243, 245.

 

04.12.2023 с 10:00 до 16:30

Вырицкое поселение:

д. Мины, часть

 

04.12.2023 с 09:00 до 18:00

Сусанинское поселение:

п. Семрино.

 

04.12.2023 с 09:00 до 18:00

Новосветское поселение:

п Новый Свет промзона

 

04.12.2023 с 09:00 до 17:00 (2 раза на 30 минут)

Сусанинское поселение:

п. Кобралово,

СПК «Кобраловский»,

скотный двор № 11,

«Газпроминвест».

 

 