«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»

В понедельник, 4 декабря, на воинском мемориале состоялся торжественно-траурный митинг в честь Дня неизвестного солдата, который отмечается в России 3 декабря. На митинге выступил заместитель председателя совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Гатчинского района Александр Давыдов. Он подчеркнул, что все ныне живущие должны помнить и гордиться подвигом защитников земли русской и передавать эту память из поколения в поколение.

Командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев отметил, что еще тысячи бойцов Великой Отечественной войны остаются не найденными, без вести пропавшими, и тысячи людей по всей стране ждут и надеются узнать судьбу своих героев.

Участники митинга почтили память неизвестных солдат минутой молчания и возложили цветы к монументу воину-освободителю.

…День Неизвестного Солдата учрежден Указом Президента РФ в 2014 году в память о безвестных российских и советских воинах-защитниках. Дата была выбрана в связи с тем, что 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома фашистов под Москвой прах неизвестного солдата из братской могилы был торжественно перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. С тех пор там пылает Вечный огонь.

Братская могила, где похоронены защитники столицы, располагается на 40-м километре Ленинградского шоссе. Зимой 1941 года здесь проходила линия обороны, и воинские части 16-й армии стояли насмерть. На этом рубеже прозвучали легендарные слова: «Отступать некуда, за нами Москва». И 3 декабря 1941 года 1199-му стрелковому полку 354-й стрелковой дивизии удалось невозможное – организовать оборону и удерживать рубеж…

Захороненный у кремлевской стены солдат был рядовым, как определили по сохранившейся форме. Смертного медальона или документов при нем не было – как не было их у сотен тысяч погибших за Родину неизвестных солдат.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – эти слова высечены на могиле Неизвестного солдата и считаются неофициальным девизом памятной даты 3 декабря.