Ленобласть упростила догазификацию
Регион упростил согласование земляных работ при строительстве газопроводов к участкам ленинградцев.
«В Ленинградской области активно идет реализация программы догазификации, разработанной по поручению президента России Владимира Путина. Обеспечена техническая возможность для подключения 56 тысяч частных домов, уже заключено 30742 договора, газопроводы подведены к 21290 участкам жителей. Регион принял важное решение, которое ускорило проведение земляных работ в рамках программы догазификации. В таком формате уже работают 135 администраций муниципальных образований, работа продолжается», — рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов.
Как подчеркнули в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», восстановление благоустройства после прокладки газопроводов к участкам жителей ведут подрядчики с трехлетней гарантией.
Заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.