Бюджет Ленобласти 2024 — принят

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высоко оценил совместную с депутатским корпусом работу по выполнению регионом финансовых и социальных обязательств в уходящем году.

«Рост экономики региона в 7,5% позволяет говорить о том, что область продолжит выполнение всех своих обязательств. Новый бюджет сохранит свою социальную направленность: мы продолжим приоритетное финансирование проектов образования, здравоохранения и социальной защиты. При этом добавятся и новые обязательства. Это реализация транспортной реформы: новый подвижной состав, цифровые сервисы и новые подходы к организации движения повысят качество транспортного обслуживания. Это дополнительное финансирование восстановления прав дольщиков, расселения аварийного жилья, строительства инфраструктуры, инвестиции в зеленые технологии и сохранение экологии региона. Новый областной бюджет создает условия и точки роста, которые позволят региону развиваться и дальше», ― подчеркнул Александр Дрозденко.