Устав МО как маленькая Конституция РФ

«Огромную роль в укреплении гражданского общества, в решении повседневных проблем играет местное самоуправление - самый близкий к людям уровень публичной власти. От его работы во многом зависит доверие к государству в целом, социальное благополучие граждан, их уверенность в успешном развитии всей страны», - Президент Российской Федерации В.В. Путин (Послание Федеральному собранию Российской Федерации, Москва, 21.02.2023).

Муниципальное образование играет важную роль в жизни граждан, помогает решить значимые социальные, экономические, управленческие и другие вопросы на территории муниципального образования. Поэтому муниципальное нормотворчество является одним из ведущих направлений деятельности органов местного самоуправления.

Муниципальный правовой акт - является одним из видов нормативных правовых актов и характеризуется всеми свойствами правовых актов. Устав муниципального образования (далее Устав МО) и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального образования.

Уставы МО во многом сходны, но также обладают спецификой, обусловленной различными территориальными особенностями. Структура Устава МО включает в себя обязательные и дополнительные положения.

В Уставе МО закрепляются территориальная самоорганизация населения, самостоятельное решение вопросов местного значения, вопросов устройства и функционирования местной власти на территории данного муниципального образования.

Устав МО является маленькой Конституцией на территории муниципального образования, но имеет ряд своих особенностей, к которым следует отнести учредительный характер, регулирование всех сторон жизнедеятельности местного населения, является правовым средством для реализации самостоятельного местного самоуправления, а также содействие становлению политического участия граждан в управлении государственными делами.

В структуре Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области функционирует отдел по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований, который специализируется в государственной регистрации Уставов МО и решений о внесении изменений и дополнений в Уставы МО. В целях оказания методической помощи муниципальным служащим при Главном управлении создана, межведомственна рабочая группа по совершенствованию Уставов МО. Разрабатываются модельные правовые акты, которые актуализируются по мере изменения в федеральном законодательстве.

За 9 месяцев текущего года Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области зарегистрировано более 100 муниципальных правовых актов.

Таким образом, можно сказать, что целостность правового пространства на муниципальном уровне, достигается путем установления полного соответствия и иерархии, начиная от федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов субъектов Федерации, до муниципальных правовых актов, которые служат фундаментом в правовом регулировании на местном уровне власти, как Устав МО.

К.М. Иванова,

заместитель начальника отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области