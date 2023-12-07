Гатчинский район – самый многодетный

Гатчинский район – лидер региона по количеству многодетных семей. На гатчинской земле проживает 2634 многодетных семьи, в которых воспитывается более 8800 детей. По словам Людмилы Нещадим, это приоритетная категория жителей.

Если семья в затруднении…

Директор Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Наталья Корсакова рассказала о мерах социальной поддержки семей с детьми, многодетных семей, оказавшихся в затруднительном положении.

Как разъяснила Наталья Корсакова, «трудная жизненная ситуация» – это обстоятельства, которые ухудшают условия жизни, и которые люди не могут преодолеть самостоятельно. К таким обстоятельствам можно отнести инвалидность, неспособность к самообслуживанию, безработицу, малообеспеченность и т.п.

Малоимущие семьи – это семьи, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного для социально-демографических групп населения в Ленинградской области на дату обращения. С 1 января 2023 установлен среднедушевой доход в размере 14806 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения – 16139 рублей, для пенсионеров – 12733 рублей, для детей – 14362 рублей.

Социальная поддержка предоставляется семьям как в виде социальных выплат, так и в виде социальных услуг.

Нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет (если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума), предоставляется право на ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка.

Жители Ленинградской области, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимые 22% совокупного дохода семьи, могут обратиться за предоставлением субсидии на оплату ЖКУ.

Малоимущим семьям, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, предусмотрена государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты. Эта помощь предоставляется в случае чрезвычайной ситуации типа стихийного бедствия или пожара, при заболевании, требующем дорогостоящих препаратов и медицинских услуг по жизненным показаниям. На государственную социальную помощь могут рассчитывать граждане, которые не могут купить жизненно необходимые продукты и одежду по причине нетрудоспособности в силу возраста – дети и старики, либо по состоянию здоровья – инвалиды.

Также единовременная выплата от государства предоставляется единственному неработающему родителю ребенка в возрасте до семи лет либо ребенка-инвалида до 18 лет, гражданам без определенного места жительства или средств к существованию – если эти граждане признаны безработными. Обращаться за единовременной денежной выплатой надо до истечения шести месяцев с момента увольнения.

Государственная социальная помощь малоимущим семьям может быть предоставлена на основании социального контракта. В данном случае повышение качества жизни происходит за счет собственных активных действий граждан, позволяющих преодолеть трудную ситуацию и улучшить материальное положение семьи.

В рамках социального контракта гражданам помогают найти работу, открыть ИП либо зарегистрироваться в качестве самозанятого, завести личное подсобное хозяйство.

Размеры выплат:

- 16139 руб. – ежемесячное пособие безработным или ищущим работу;

- до 30 тысяч руб. – единовременная выплата на оплату профессионального обучения или дополнительного профессионального образования;

- 8069,50 руб. – ежемесячное пособие в период прохождения профессионального обучения или дополнительного образования;

- не более МРОТ за один месяц – возмещение расходов работодателя на прохождение гражданами стажировки (не более 3-х месяцев);

- до 350 тысяч руб. – единовременная выплата на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или самозанятости;

- до 300 тысяч руб. – на ведение личного подсобного хозяйства;

- 16 139 руб. – ежемесячное пособие в рамках иных мероприятий (на преодоление трудной жизненной ситуации).

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разрабатывается, если гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании. Это происходит в следующих случаях:

- при полной или частичной утрате способности к самообслуживанию, передвижению, обеспечению основных жизненных потребностей в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

- при наличии в семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе;

- при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

- при невозможности обеспечения ухода за инвалидом, ребенком, детьми;

- при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, имеющими пристрастие к азартным играм, страдающими психическими расстройствами, при наличии насилия в семье;

- при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 23 лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот;

- при отсутствии работы и средств к существованию.

Социальные услуги предоставляются получателям в форме социального обслуживания на дому, в стационарной или полустационарной форме.

Бесплатная юридическая помощь оказывается:

- гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума;

- детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также их законным представителям;

- женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 3 лет; родителям (усыновителям), имеющим трех и более детей.

Ознакомиться с мерами социальной поддержки, условиями их предоставления, необходимыми документами можно на сайте Центра социальной защиты населения или по телефону горячей линии: 8-800-350-06-05. Также получить подробную консультацию можно в филиале Центра по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, д.14-а, стр. 2, с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, в пятницу с 9:00 до 13:00 часов.

Центр «Дарина»

Заведующая отделением социального обслуживания детей-инвалидов Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков «Дарина» Ольга Тимофеева рассказала о работе центра с несовершеннолетними, в том числе инвалидами.

- У нас несколько форм обслуживания, и главный успех заключается в том, что мы оказываем комплексную реабилитацию: социально-медицинскую, социально-психологическую, социально-педагогическую, есть социокультурные направления, – пояснила Ольга Николаевна. – Детей очень много – очередь большая. Безусловно, дети-инвалиды идут в первоочередном порядке.

В «Дарине» есть стационарная форма с временным проживанием, в том числе для детей-инвалидов, – с понедельника по пятницу. Также временное проживание предусмотрено для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это дети, которые по тем или иным причинам остаются без попечения родителей. Какое-то время они находятся в центре, и сотрудники «Дарины» делают все, чтобы вернуть их в родную семью. Если это невозможно, дети передаются на попечение районного комитета по опеке.

При полустационарной форме дети посещают «Дарину», как детский сад: по восемь часов в день.

Также в «Дарине» предусмотрено краткосрочное пребывание для детей, которые в силу особенностей диагноза не могут находиться в центре долго. Они приходят на короткое время – не более четырех часов, в соответствии с разработанным индивидуальным маршрутом.

Также специалисты «Дарины» посещают детей на дому – тех, кто не может приезжать в центр в силу диагноза, это дети с 3-4 степенью ограничений. Как заметила Ольга Тимофеева, главный принцип: мама может за эти три часа отдохнуть, доверив своего ребенка специалистам.

В «Дарине» есть технология раннего вмешательства – для детей от рождения до трех лет, если у ребенка обнаружились отклонения в развитии. По словам Ольги Николаевны, за 2023 год через центр «Дарина» прошло 100 таких малышей, и только четверо из них в итоге получили инвалидность по независящим от специалистов «Дарины» обстоятельствам.

- Универсальных правил решения задач нет. С детьми работают медики, дефектологи, психологи. Для каждого ребенка мы составляем индивидуальную программу реабилитации, – отметила Ольга Николаевна.

Кроме всего прочего, «Дарина» занимается профилактикой асоциального поведения подростков в возрасте от 7 до 18 лет, состоящих на учетах, профилактикой безнадзорности, помогает успешной адаптации детей в обществе.

Людмила Нещадим дала высокую оценку работе «Дарины», заметив, что существующих площадей для развития центра не хватает, и как только будет построено новое здание для детского сада № 13, освободится помещение, и возможности «Дарины» будут расширены. Начало строительства планируется в 2024 году.

Фонд «Теплый дом»

Как заметила Людмила Николаевна, сфера социальной помощи в Гатчине не ограничивается деятельностью государственных учреждений, но широко представлена некоммерческими организациями. В частности, благотворительным фондом «Теплый дом», который не одно десятилетие успешно помогает многодетным и малоимущим семьям.

Директор фонда «Теплый дом» Надежда Волкова рассказала о текущей работе фонда, который видит основной своей миссией популяризацию многодетности.

«Теплый дом» проводит многочисленные мероприятия по поддержке материнства и детства. Так как собственных средств фонд не имеет, ежегодно специалисты организации на конкурсной основе защищают социальные проекты для получения субсидий и грантов на оказание адресной социальной помощи нуждающимся семьям. За последние три года такую поддержку получили более 200 семей.

В течение 2021-2023 годов были реализованы проекты «Семейный очаг», «Своевременная поддержка – лучшая профилактика неблагополучия семьи», «Всему начало – родительский дом». На эти проекты были выделены субсидии из бюджета Гатчинского района. В 2022-2023 гг. был реализован губернаторский грант «Родительский всеобуч – основа семейного благополучия».

С 2015 года фонд предоставляет социальную помощь семьям с детьми в трудной ситуации. Наиболее востребованы такие социальные услуги, как консультирование по правовым, социально-педагогическим и социально-психологическим вопросам. При необходимости фонд привлекает нужных специалистов. На данный момент социальные услуги получают 54 семьи.

Для оказания систематической поддержки на учете в фонде состоят не только многодетные, но и семьи, в которых дети или родители - инвалиды. Сегодня таких семей, требующих особого внимания и заботы, на учете 25.

Екатерина Дзюба





Фото freepick.com