В Гатчине прошло дефиле по мотивам «Калевалы»

Благодаря Центру культуры ингерманландских финнов «Хатсина» и его партнерам эпос «Калевала» объединил в городской библиотеке им. А.И. Куприна столько гатчинцев и гостей города, сколько могло вместить здание. И, естественно, не только ингерманландцев, карелов и их потомков, а всех, кто интересуется культурой и искусством.

На первом этаже городской библиотеки развернулся «город мастеров»: рукодельницы провели мастер-классы по ткачеству и изготовлению финского сувенира. Здесь же были организованы тематические выставки литературы, изделий народных промыслов и рецептов народной кухни. В рамках проекта были выпущены открытки с лоскутной картой Гатчинского муниципального района, которые подарили всем гостям.

Участниками праздника стали юные воспитанники Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова. Ребята исполнили национальные мелодии – русские и финские.

На втором этаже с большим успехом прошла дегустация выпечки карельской и финской кухни. Фольк-группа «Корела» исполнила музыку финно-угорских народов на традиционных инструментах. Особое место коллектив отводит танцевальной народной музыке.

- Мы стремимся передать своим слушателям не просто музыкальный текст, а мощную энергетику, дух жизни, образ мыслей жителей. Главная наша цель – возрождение и пропаганда богатейшей народной культуры всего региона. Каждая наша композиция убеждает в актуальности фольклорного материала сегодня и в будущем, - говорят музыканты.

Этно-дефиле по мотивам карело-финского эпоса заслуживало особого внимания. Сначала студенты «Школы дизайна» ГИЭФПТ представили народные костюмы из коллекции центра «Хатсина». Участников праздника познакомили с одеждой из льна карелов и финнов во всем ее многообразии. В старые времена из льняных тканей, окрашенных природными красителями или отбеленных до белоснежного вида, шили повседневные и праздничные одежды. Зрителям была показана одежда простого хуторянина и наряд зажиточного торговца. Каждый женский и мужской костюм, рубашку, сшитую из полотна, поясок, сарафан, каждый узор и орнамент, вышитый вручную, прокомментировала Нина Аниконова.

А затем юные модели продемонстрировали новую коллекцию «Калевала» начинающих дизайнеров и педагогов ГИЭФПТ. Это был премьерный показ. Новая коллекция одежды посвящена сохранению и возрождению культурного наследия коренного населения Гатчинского района и Ленинградской области. Зрители кричали браво и после показа подходили поблагодарить молодых дизайнеров.

Коллекция одежды «Калевала» - совместный проект центра «Хатсина» и кафедры дизайна костюма «Школы дизайна» ГИЭФПТ, которая с этого года участвует в федеральном проекте «Профессионалитет».

Все началось с того, что представители «Хатсина» предложили студентам-дизайнерам привлечь внимание молодежи к местным традициям и создать модную этническую коллекцию одежды по мотивам эпоса «Калевала». Обговорили детали и условия – после создания коллекция остается на факультете и будет демонстрироваться на совместных мероприятиях.

Коллекцию создали студенты третьего курса. Помогали ребятам профессионалы-наставники: член Международного союза дизайнеров и Российского творческого союза работников культуры Елена Бадмаева и преподаватели кафедры дизайна костюма под руководством кандидата искусствоведения, заведующей кафедрой Ольгой Самоненко.

Главный финский национальный эпос был создан в XIX веке писателем Элиасом Леннротом, «Калевала» - это, по сути, собрание устных традиций в сочетании с мифологией, которой поделились карельские и финские народы. Эпическая поэма состоит из 50 песен или рун. Карельское влияние, которое описывается в «Калевале», также проявляется в традиционной одежде жителей восточной Финляндии. Здесь костюм в полной мере отражает влияние русской культуры на финский народ. Например, использование красочных тканей и вышитых деталей. В западной Финляндии больше преобладает шведское влияние. Здесь отголоски аристократической одежды XV века, когда Финляндия была частью шведского королевства, видны как в материалах, так и в форме традиционной одежды. Силуэт же является неизменным во всех регионах, при этом имея отличия в определенных элементах, таких как воротник, украшения и головные уборы, которые раскрывают влияние одной культуры на другую.

Большая подготовительная работа по созданию коллекции одежды начиналась с изучения эпоса, знакомства с героями произведения, с творчеством художников, работавших с этой темой. Как результат, молодые дизайнеры предложили свои авторские художественные решения в современном прочтении – разработали коллекцию костюмов.

По мотивам эпоса создано десять образов: Туонельский лебедь, Железный орел старухи Лоухи, главный герой-богатырь Вяйнямейнен, магические руны, волшебная мельница Сампо, колдовской образ природы страны Похьёлы и растительности, дух леса – лось Хийси, собирательный образ из тотемов-животных и природных мотивов.

Праздник с этническим дефиле подвел итоги социального проекта «Здравствуй, милая родина, та, что в сердце храним» Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина», который был реализован за счет субсидии, предоставленной из бюджета Гатчинского района.

- На этом наша работа не завершается, - сказала руководитель проекта Нина Аниконова. – Мы планируем представлять отдельные элементы программы на других площадках, участвовать в областных и всероссийских праздниках финно-угорских народов, в этнокультурных фестивалях Ленинградской области.

Татьяна Можаева