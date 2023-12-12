Роковые яйца

Еще недавно мы хвалились, что закидаем своими яйцами всю Россию. И что? Несушки Ленобласти забастовали, или жадные капиталисты взвинтили цены?

«Гатчинская правда» провела собственное расследование и установила два существенных факта. Один хороший, другой плохой. Начнем с хорошего: несушки 47 региона ни причем. Поклеп на них, на несушек. Все три птицефабрики – «Оредеж» в Гатчинском, «Роскар» в Выборгском и «Синявинская» в Кировском районе – как производили, так и производят 3,5 миллиарда яиц в год. По диетическим нормам жителям Ленобласти было бы достаточно и половины миллиарда, поэтому три расходятся по всей стране. В торговую сеть наши яйца отпускают днем и ночью – круглые сутки.

По данным областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, за 10 месяцев 2023 года производство яиц в хозяйствах Ленинградской области составило 2,8 млрд штук. Обеспеченность региона яйцами в шесть раз превышает норму потребления, мясом птицы – в 2,5 раза. Ленинградская область по-прежнему занимает в России первое место по производству яиц, второе – по поголовью птицы и пятое – по производству мяса птицы среди сельхозорганизаций.

При этом, по данным Росстата, с начала года яйца выросли в цене на 42,4% и на прошлой неделе снова стали лидерами роста цен на продукты, подорожав на 4,23%. Но, по оперативной информации, отпускная цена производителей остается на прежнем уровне.

В чем дело?

Вопрос к торговым сетям и Федеральной антимонопольной службе, которая, как пишет «Российская газета», проводит проверки производителей куриных яиц и мяса кур и вместе с Минсельхозом анализирует обоснованность повышения отпускных цен на яйцо. По словам Минсельхоза, цены на продукцию птицеводства выросли «в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году». И вот почему.

Виноват ажиотаж на рынке, причиной которого стал (и это вторая новость – та, что плохая) дефицит яиц в стране из-за птичьего гриппа. Хотя широкой огласке эта информация как будто бы и не предается. Но вот 13 октября на пресс-конференции в ТАСС начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов сообщил, что в РФ в этом году столкнулись с массовыми случаями заболевания и гибели чаек от высокопатогенного гриппа птиц.

Птичий грипп – одно из основных заболеваний, которое угрожает как птицеводству, так и животноводству. Вспышки высокопатогенного гриппа птиц были зарегистрированы в 39 регионах России. Пострадали промышленные птицеводческие предприятия в Вологодской и Ярославской областях, где ликвидировано около полумиллиона голов домашней птицы.

Откуда эпизоотия? Из Евросоюза, вестимо.

- Представители Минобороны официально заявляли о том, что лаборатории, которые находятся на территории Украины и европейских государств, ведут работу над повышением агрессивных вирулентных свойств возбудителей, в том числе и высокопатогенного гриппа птиц, бруцеллеза, ящура, сибирской язвы. Это расценивается как использование биологического оружия, – заявил Кротов. – И наносит серьезный экономический урон. В Ленинградской области на сегодняшний день содержится 32 млн поголовья птицы, и обеспечение эпизоотического благополучия наших птицеводческих предприятий на высоком уровне – основная задача.

Лекарства от птичьего гриппа нет. Единственное средство – забить всю птицу, провести санитарные мероприятия, продезинфицировать, простерилизовать все и вся и через определенный карантинный срок начать процесс разведения несушек заново.

Ленинградская область – один из немногих регионов, где птичьего гриппа нет. И никогда не было. Поэтому наших кур берегут, как зеницу ока, птицефабрики охраняются и с земли, и с воздуха. Вокруг каждой – многокилометровая санитарная зона, специальные пушки отгоняют залетных птиц, чтобы, не дай бог, какой-нибудь голубь не принес не благую весть. Ветеринарная служба круглосуточно контролирует ситуацию, проводит лабораторные исследования; ведется масштабный мониторинг состояния живой птицы и птицеводческой продукции.

Что дороже – курица или яйцо?

По данным «Российской газеты», курица с начала года подорожала на 30,1%. Но в первую неделю декабря цены на нее, наконец, начали снижаться – на 0,1%. Чего не скажешь о яйцах…

Яйца, которые несут куры 47 региона, исправно поступают в торговые сети, в оптово-логистические центры, а оттуда по запросам – во все концы страны, от Вологды до Магадана. В магазины Ленобласти их, видимо, завозят по остаточному принципу – и по магаданским ценам.

Как пишет все та же «Российская газета», для стабилизации ситуации уже реализуется комплекс мер поддержки производителей и увеличения предложения на внутреннем рынке. С основными птицеводами согласован план по дополнительному увеличению объемов производства. А с 1 декабря для бройлерных производств расширены возможности использования льготных инвестиционных кредитов. Чтобы увеличить предложение на рынке и обеспечить доступность птицеводческой продукции, готовятся решения об обнулении импортных пошлин на отдельные виды мяса кур и куриного яйца.

На этом фоне с 8 декабря Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию с 17 турецких предприятий, сообщается на сайте ведомства. Там также уточнили, что ввоз будет осуществляться только после проведения всех необходимых проб на содержание в продукте вредных и запрещенных веществ. До этого поставлять яйца в Россию могли только четыре турецких предприятия.

Но прокуратура уже вмешалась: надзорное ведомство намерено поставить заслон «золотым» яйцам. По распоряжению Генпрокурора Игоря Краснова все прокуратуры страны тщательным образом проверят в своих регионах производителей и торговцев яйцами. По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен. Так как повышение цен на социально значимые товары, к которым относятся и яйца, контролируется государством.

Вот, кстати, некоторые торговые сети уже сориентировались: как сообщает ФАС, универсамы «Верный», «Азбука вкуса» и другие сами взяли, и ограничили наценку на куриные яйца. Не дожидаясь прокурора. Ибо дорого яичко ко Христову дню…

Екатерина Дзюба

Фото freepick.com