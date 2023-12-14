В Гатчинском районе сотрудники Росгвардии и полиции задержали гражданина, угрожавшего ножом мужчине в ходе конфликта на почве ревности

В 16:30 на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области и участковый уполномоченный полиции. Там они выяснили, что к 43-летнему мужчине, работающему на этом предприятии, пришел гражданин, который обвинил работника в чрезмерном внимании к его сожительнице, а затем достал нож и начал угрожать ему расправой. Защищаясь, мужчина распылил в лицо злоумышленника газовый баллончик, после чего тот скрылся с места происшествия.

Получив приметы правонарушителя, сотрудники Росгвардии и полиции приступили к его розыску и вскоре задержали 29-летнего гражданина, подозреваемого в угрозе убийством, в расположенном неподалеку супермаркете. Задержанного, гражданина Республики Молдова, доставили в 104 отдел полиции. Нож был изъят.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО