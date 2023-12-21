«Госуслуги» НЕ звонят!

14 декабря в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от 55-летней жительницы Гатчины, которой позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудницей «Госуслуг» и сообщила, что в личном кабинете дамы на сайте происходят подозрительные операции, а еще на её имя был оформлен кредит.

Следуя указаниям мошенницы, дама сняла собственные сбережения с банковской карты и деньги с двух кредиток – своей и свекрови, и перевела 460 тысяч рублей через банкомат в «Мегаполисе» преступникам.

Еще один способ обманывать граждан – звонить от имени компании сотовой связи. Людям названивают мошенники, представляясь сотрудниками «Мегафона», «МТС» и пугают, что договор истек. Потом выманивают данные, звонят под видом сотрудников «Госуслуг» и снова убеждают взять кредит. Как им это удается – загадка.

В полицию обратилась жительница Гатчины, которой позвонил «сотрудник» АО «Мегафон». Он заявил, что срок договора на услуги сотовой связи истек, и потребовал продиктовать паспортные данные. Что и было выполнено. Далее женщине поступил звонок, якобы, с сайта «Госуслуг»: сказали, что в учетной записи произошла смена абонентского номера, и ее перевели на сотрудника «Цифрабанка», который пояснил, что для сохранности денежных средств необходимо оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Бред бредовый: причем здесь кредит? Какие средства надо сохранять – кредитные, что ли?

Но по указанию аферистов дама скачала приложение «Цифрабанка», создала виртуальную карту и перевела туда более 300 тысяч рублей.

Теперь по фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.