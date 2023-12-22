Сильнее обстоятельств

…Ветвь, полная красных цветов, прижата к стволу автомата. Холодное зимнее солнце пробивается через кусты над окопом. Эти снимки сделал на фронте наш земляк с позывным «Башня». В свои 22 года он – ветеран специальной военной операции. Спортивный, рослый (за что и получил своё прозвище) ленинградец одним из первых попал под мобилизацию. Освобождал от неприятеля деревни на северо-западе и юге Украины, получил тяжёлое ранение. Врачи чудом спасли руку героя, а вот ногу – не смогли.

За прошедший год Башня не только научился передвигаться на протезе, но и заново поступил в вуз. Сегодня он активно занимается спортом – бегом и стрельбой из лука. Мы узнали у героя, что помогло ему пройти этот непростой путь.

Вернуться живым

Военная карьера Башни началась со срочной службы в спецназе Росгвардии. После дембеля ленинградец успел поработать официантом и курьером, а в какой-то момент увлёкся журналистикой – стал писать тексты для одной из газет в Петербурге. В сентябре молодой человек поступил в вуз на заочное обучение издательскому делу. Не успев отучиться первый семестр, наш герой попал под мобилизацию и отправился на Донбасс.

Вспоминая те дни, Башня не рисуется. Честно говорит, что мечтал продолжить учёбу, узнавал о возможности перевестись на очное отделение. Не хотел, чтобы родные переживали. Но когда стало понятно, что отсрочки не будет – с честью исполнил свой долг перед страной.

– Помню, как три дня плакала мама. Успокаивал её, как мог. Пока был в России – звонил и писал каждый день. А потом пропал на четыре месяца – такова служба. Родные за это время успели мысленно похоронить меня. Паникёры! А я вернулся живым, – вспоминает Башня.

Тот самый бой

Память воина рисует сюрреалистичные картины фронтовых будней. Говорит, прошёл несколько деревень – а местных жителей видел всего один раз.

– В деревне жили бабушка и дед. Командир сказал всем: не обижать стариков, приглядывать за ними. Как сейчас помню – вокруг свистят пули, а по дороге идёт весёлый дедушка с ведром. Вода сама себя не принесёт, дрова не наколются – люди вынуждены были жить как обычно, – вспоминает мой собеседник.

На передовой наш герой видел всё: пыль и кровь, глину и чернозём, изрытую артиллерийским огнём землю. Навсегда он запомнил и тот самый бой.

– Было задание подняться на горку, дождаться подкрепления и вернуться. Но на горке мы оказались не одни. Завязался бой, атаковать снизу – всегда сложнее. Силы были неравны, и во время отступления мы попали на минное поле, – делится ветеран. – В какой-то момент вижу: бежит мой будущий товарищ (познакомились уже в госпитале), Лёша, сапёр. Вдруг тёмное облако, вижу – а Лёшка без ножки…

Командир дал приказ двигаться дальше – раненого должны были забрать идущие поодаль сапёры. Но Башня не послушал: пробежал под пулями 30 метров к будущему другу, перевязал, вколол обезболивающее.

– Взвалил на себя этого здоровяка. Бежим, по нам стреляют из гранатомётов. Вижу – показался спасительный лесок. И вдруг взрыв, запах пороха и темнота. Так я понял, что ноги больше нет, добегался. Тут уже Лёшка меня спас – мы так и ползли вместе, пока товарищи не вынесли с поля боя, – продолжает фронтовик.

Помощь рядом

Пока у человека есть планы и предназначение, он будет жить – уверен Башня. Вот и он жил мечтой встать на ноги. Ходить научился за три месяца, через полгода – смог побежать.

– Это странное ощущение, когда ты помнишь, как бегать, но не можешь. Помог отличный протез, который оплатило Министерство обороны. Настолько хороший, что и не скажешь, что я был ранен. В общественном транспорте пожилые люди ворчат, что я сижу на месте для инвалидов. Кто-то даже меряется группой инвалидности, – улыбается Башня.

Благодарен парень и фонду «Защитники Отечества». Туда он пришёл с особой просьбой – восстановиться на учёбе.

– Мне дали контакты кураторов и руководства вуза. Ребята из фонда даже предлагали перейти на бюджет, но в другой вуз. Но я хотел именно вернуться в родное место. Туда, где мне нравилось. Институт частный, там нет бюджетных мест, но скидку в 50% предоставили, – говорит ветеран.

Были и другие меры поддержки: особенно пригодились 50% скидки на услуги ЖКХ, бесплатная установка домашнего телефона. За ранение выплатили компенсацию в 1.5 миллиона рублей – своевременно и полностью.

Сейчас боец читает Джека Лондона, учится, работает программистом, смотрит фильмы и занимается спортом. Говорит, что по-новому воспринимает военную классику – «Капитанскую дочку», «Войну и мир». Находит время и на спорт: предпочитает бег, «качает» руки, вернулся к любимому хобби – стрельбе из лука.

Себе желает закончить вуз, а боевым товарищам беречь себя!

Александра РОДИОНОВА