Центр сохранения русской старины в Лампово: от школы ремёсел до музея

«Школа ремёсел «Родная старина»

Проект «Школа ремёсел «Родная старина» осуществлялся при поддержке администрации Гатчинского района. Он направлен на возрождение традиционных промыслов и ремёсел, которые либо находятся на грани исчезновения, либо так или иначе связаны с историей деревни Лампово и её окрестностей.

С мая по декабрь в Центре изучения и сохранения русской старины проходили мастер-классы для всех желающих. Под руководством опытных мастеров взрослые и дети пряли из шерсти, изготавливали деревянные и тряпичные игрушки, занимались живописью и осваивали пижемскую роспись.

Наибольшее количество участников собрало занятие по стеклодувному мастерству, которое провёл потомственный мастер-стеклодув из Дружной Горки Дмитрий Антонов. Под его руководством взрослые выдували стеклянные ёлочные шарики, а потом вместе с детьми расписывали их.

Также в рамках проекта состоялся ряд лекций на эту же тему. О секретах тёсовской росписи рассказал путешественник, писатель и эксперт по этнотуризму Андрей Катаев. Кстати, совсем недавно тёсовская роспись была официально признана народным художественным промыслом Ленинградской области. Интересно, что в деревне Лампово нашлись старинные прялки с этим видом росписи.

Ещё одну лекцию, посвящённую деревянной архитектуре русского Севера, прочитала Ольга Кулакова. Эта встреча стала последней в рамках проекта и вошла в программу дня открытых дверей, который Никольская старообрядческая община деревни Лампово провела 10 декабря. После лекции взрослые и дети приняли участие в открытии детской площадки на территории храма и совершили экскурсию по деревне, посетив музей истории и культуры деревни Лампово. Кстати, два последних события напрямую связаны с двумя другими грантовыми проектами, которые реализует Центр изучения и сохранения русской старины.

Детская площадка

Этот проект общественников из деревни Лампово был поддержан грантом губернатора Ленинградской области и областного комитета общественных коммуникаций. В ходе его реализации при храме святого Николы в Лампово была установлена детская площадка с песочницей, качелями и горкой. Причём площадку заказали не обычную, а такую, которая вписалась в исторический стиль деревни — из деревянного массива, соответствующего дизайна и приятных приглушённых цветов.

Площадку установили 22 ноября, а 10 декабря, в рамках дня открытых дверей, она была торжественно открыта для всех малышей деревни Лампово. Как рассказал Денис Ермолин, для местных жителей это важное событие: на улице Бертовка это единственная детская площадка, которая, к тому же, расположена в спокойном и безопасном месте.

Весной песочница заполнится чистым песком, а пока детвора уже с удовольствием катается на горке и качелях.

Центр истории и культуры деревни Лампово

Ещё один проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Этот комплекс мероприятий направлен на сохранение и популяризацию культуры деревни Лампово в исторической среде.

Лампово хорошо известно многим ценителям деревянного зодчества: здесь сохранилось несколько десятков уникальных деревянных домов XIX века. Природные и ландшафтные особенности деревни располагают к созданию новых туристических маршрутов, связывающих Лампово с другими историческими населёнными пунктами.

В недавнем прошлом Лампово считалось старообрядческой деревней. В настоящее время здесь активно возрождается и развивается старообрядческая община - единственная в Ленинградской области. Члены общины ставят перед собой задачи поддержания традиционных духовных ценностей и ориентиров. Именно поэтому при старообрядческой общине был сформирован Центр изучения и сохранения русской старины.

Новый проект включает в себя несколько важных задач. Одна из них — создание интерактивного культурного пространства с музейной экспозицией. И начало музею истории и культуры деревни Лампово уже положено — первые экспозиции разместились в пространстве чердачного помещения жилого дома XIX века.

Этот большой дом необычен уже сам по себе, поскольку является образцом деревянного зодчества русского Севера. В начале XX века он принадлежал немецкому стеклодуву Адольфу Герингу. В 2019-м году это здание было включено в реестр объектов культурного наследия Ленинградской области. В настоящее время в доме проживает семья Ермолиных, которые предоставили часть здания под культурное пространство.

Новый музей постепенно заполняется экспонатами. В большинстве своём это архивные фотографии, документы и предметы старины, принесённые местными жителями. Так, например, большую часть экспозиции составило собрание жителя деревни Лампово Евгения Георгиевича Платонова. Довольно много предметов и исторических материалов передала в музей жительница Дружной Горки Татьяна Александровна Пухова.

В рамках проекта уже изготовлены витрины и информационные стенды, установлено специальное освещение. Музей интерактивный, то есть все вещи в нём можно потрогать. В нём уже прошли первые экскурсии, причем среди экскурсантов была и местная детвора: Центр сотрудничает с ламповским детским садом.

Сохранять старину правильно

- Следующий этап нашей работы по президентскому гранту — популяризация знаний о сохранении объектов деревянного зодчества, - рассказывает Денис Ермолин. - В рамках проекта планируется цикл семинаров, посвященных этой проблеме. Мы знаем, что старинные дома, имеющие статус объектов культурного наследия, предписано сохранять, но мало кто понимает, как это делать. О таком нужно больше говорить. Нужно привлекать специалистов, которые имеют реальный опыт такой работы. Сохранять объекты, которые находятся в частных руках, гораздо труднее, чем те, что находятся в региональной или федеральной собственности.

В Лампово сейчас более сорока таких объектов. Сделать в таком доме реставрацию согласно всем предписаниям очень сложно и очень дорого. Люди продолжают жить в этих домах, не зная, что можно, а что нельзя, как правильно заботиться о своем доме, чтобы он был пригодным для жилья, и чтобы не были нарушены предписания. Необходимо сотрудничество с государственными структурами, которые могли бы хотя бы частично помогать жителям таких домов, например, в сопровождении документации.

Также в задачи проекта входит разработка экскурсионного маршрута по деревне Лампово и подготовка экскурсоводов из числа местных жителей. Планируется создание мастерской ремёсел при Центре, продолжение проведения мастер-классов с привлечением специалистов по традиционным ремеслам, разработка линейки аутентичных сувениров.

- Идей на будущее у нас много, - говорит Денис Ермолин. - Мы мечтаем о школе начинающих реставраторов объектов деревянного зодчества. Есть идея отрабатывать приемы профессиональной реставрации на одном из старых домов, нуждающихся в ремонте, но не являющихся объектами культурного наследия. Ещё одна идея — со временем придать ламповским домам личную историю: у нас уже есть дом стеклодува, во многих других старинных домах когда-то жили и другие профессионалы своего дела: плотники и столяры, извозчики и кузнецы...

«Люди любят свою деревню»

- Каким я представляю себе будущее деревни? Конечно, очень хочется сохранить то, что есть, - говорит Денис Ермолин. - За последние десятилетия некоторые дома в деревне были утрачены, некоторые перестроены и изменены до неузнаваемости, в том числе и объекты культурного наследия. Вот этот процесс хотелось бы как-то притормозить, приостановить. А это возможно, если люди начнут понимать, что они владеют настоящей ценностью. Эти старые дома — не рухлядь, которую можно снести, чтобы построить что-то новое. Это действительно ценно, это красиво, это добротно и функционально. А ещё это дорого и, как правило, требует постоянных вложений. Конечно, проще и, наверное, дешевле построить новый дом: их сейчас ставят за пару недель. Но, к сожалению, такое быстрое строительство не рассчитано на долгую жизнь большой семьи. Такие дома строятся не на долгосрочную перспективу, а от силы на 20-30 лет. И этого в историческом центре деревни, конечно, хотелось бы избежать.

...Люди отмечают необычную атмосферу нашей деревни, и хотелось бы, чтобы Лампово сохранило свою уникальность. Ее нужно поддерживать всеми силами. Уже сейчас стала появляться молодежь, которая начинает задумываться о ценности этих мест. По сравнению с предыдущим поколением, они больше интересуются окружающей действительностью, у них есть определенный кругозор. И это внушает определенный оптимизм. Большинство молодежи после окончания вузов стремится вернуться сюда. Пока что они приезжают в деревню на все лето, некоторые живут на два дома — в городском и деревенском. В целом действительно заметно, что люди любят свою деревню, свою землю, и, как я считаю, главная задача государства — обеспечить их инфраструктурой и рабочими местами, экологией и медициной, в идеале - возможностью получать образование. Если будет живо это начало, если люди будут сохранять свою историю и память, деревня будет жить...

Юлия Лысанюк