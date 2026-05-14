Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

15.05.2026 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

тер. СНТ Дони.

15.05.2026 с 11:00 до 14:00

Пудомягское ТУ:

д. Пудомяги д. 2.

15.05.2026 с 10:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

тер. СНТ Яблонька,

тер. СНТ Волна,

тер. СНТ Кобринское.

15.05.2026 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ТУ: 

п. Вырица, ул. Полтавская (к пр. Майский), ДОГ «Малыш», Коммунальный пр., д.61, пр. Кирова, д. 2 -54, 1-61; пр. Володарского, д. 10–16, 7-9; ул. Полтавская, д. 17-29, 22-40; ул. Речная, д. 2-4А, 1–15. 