Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
15.05.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. СНТ Дони.
15.05.2026 с 11:00 до 14:00
Пудомягское ТУ:
д. Пудомяги д. 2.
15.05.2026 с 10:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
тер. СНТ Яблонька,
тер. СНТ Волна,
тер. СНТ Кобринское.
15.05.2026 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. Вырица, ул. Полтавская (к пр. Майский), ДОГ «Малыш», Коммунальный пр., д.61, пр. Кирова, д. 2 -54, 1-61; пр. Володарского, д. 10–16, 7-9; ул. Полтавская, д. 17-29, 22-40; ул. Речная, д. 2-4А, 1–15.
