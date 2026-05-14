В Приоратском парке трудятся роботы
Умные технологии – на пользу паркам. В этом году на вахту по содержанию территории Приоратского и Демидовского парков выходит роботизированная техника. Роботы-косилки на дистанционном управлении теперь будут следить за зелеными газонами.
Умные устройства на службу приняла подрядная организация, которая по заказу Паркового агентства выполняет работы по содержанию территории. По сравнению с механизированной техникой ловкие и маленькие роботы способны преодолевать даже самые труднодоступные места, справляясь не только с травой и сорняками, но и с порослью.
Вес автоматизированных косилок не превышает 400 килограмм, следовательно уменьшается воздействие на рельеф территории. Двигаются роботы со скоростью пять километров в час, неторопливо, но качественно подрезают выросшую траву на нужной высоте.
