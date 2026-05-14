Турнир детских дворовых команд

В младшей возрастной категории 2016 года рождения приняло участие 4 команды. Бронзовыми призерами стали «Зенит-Чемпионика», серебряными – «Юность-Пудость», а золотые награды завоевала команда «Алмаз».

В группе 2014–2015 года рождения участвовали также 4 команды. Уверенную победу в финале одержали футболисты «Терволово», переигравшие «Пудость». В матче за 3-е место победила команда «Верево».

В возрастной группе 2012–2013 годов рождения сыграли 7 команд. Победители турнира – команда «Слабые», второе место – у «Верево», третье место заняли ребята из «Колпан».

В старшей категории 2010–2011 года рождения бронзовыми призерами стали юноши из команды «Рыбьи головы», серебряными – команда «Понкратов», победу одержал команда «Мадрид».