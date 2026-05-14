Александр Дрозденко напомнил о демографических мерах поддержки для семей из Ленинградской области

«В этой жизни никто не должен проходить квест «Родительство в одиночку», когда рядом — родной регион и помощь. Вот, что сегодня находит самый тёплый отклик у наших жителей: бесплатный прокат детских товаров, социальная няня до трёх лет, единовременная выплата — 300 000 рублей, единовременная выплата — 100 000 рублей, региональный материнский капитал, региональный студенческий капитал — 300 000 рублей, услуги социального патронажа», — отметил глава региона.

Также Губернатор Ленинградской области рассказал, что с начала года в регионе зарегистрировали 3804 ребёнка, а помощь благодаря региональным демографическим мерам поддержки получили уже более 4 тысяч семей.

За пять лет расходы на поддержку семей с детьми в Ленинградской области выросли более чем в 2,2 раза и достигли 18,9 млрд рублей.