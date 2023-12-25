В усадьбе Демидовых воссоздадут события Отечественной войны 1812 года
7 января в 12:00 на территории усадьбы Демидовых в Тайцах состоится военно-историческая реконструкция победы русской армии в Отечественной войне 1812 года «Рождественский манифест».
В исторических живых декорациях усадебного парка перед взором зрителей развернется победная баталия между русскими солдатами и остатками наполеоновского войска. Враг будет оттеснен и «отброшен к реке Неман», перед победителями будет торжественно зачитан Рождественский манифест Александра Первого об изгнании французской армии из России и об окончании Отечественной войны.
В реконструкции примут участие военно-исторические клубы Гатчины и Санкт-Петербурга. Реконструкторы в точности воссоздадут события давних лет. В качестве ведущего и комментатора будет приглашен известный историк и писатель Б.Г. Кипнис.
По окончании реконструкции гости мероприятия смогут сфотографироваться с ее участниками, подержать в руках историческое оружие, пообщаться с историками и просто погулять по зимнему Демидовскому парку.
В 13:30 начнется бесплатная экскурсия по дворцово-парковому ансамблю усадьбы Демидовых «Тайцы». Также можно будет посетить выставку «Демидовская усадьба. Личности, жизни, судьбы».
Мероприятие проводится военно-историческими клубами Гатчины и Санкт-Петербурга при поддержке Паркового агентство Ленинградской области в третий раз.