В усадьбе Демидовых воссоздадут события Отечественной войны 1812 года

В исторических живых декорациях усадебного парка перед взором зрителей развернется победная баталия между русскими солдатами и остатками наполеоновского войска. Враг будет оттеснен и «отброшен к реке Неман», перед победителями будет торжественно зачитан Рождественский манифест Александра Первого об изгнании французской армии из России и об окончании Отечественной войны.

В реконструкции примут участие военно-исторические клубы Гатчины и Санкт-Петербурга. Реконструкторы в точности воссоздадут события давних лет. В качестве ведущего и комментатора будет приглашен известный историк и писатель Б.Г. Кипнис.

По окончании реконструкции гости мероприятия смогут сфотографироваться с ее участниками, подержать в руках историческое оружие, пообщаться с историками и просто погулять по зимнему Демидовскому парку.

В 13:30 начнется бесплатная экскурсия по дворцово-парковому ансамблю усадьбы Демидовых «Тайцы». Также можно будет посетить выставку «Демидовская усадьба. Личности, жизни, судьбы».

Мероприятие проводится военно-историческими клубами Гатчины и Санкт-Петербурга при поддержке Паркового агентство Ленинградской области в третий раз.