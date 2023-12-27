Где отключат свет 28 декабря в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 28 декабря 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
28.12.23 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево,
д. Акколово,
д. Муттолово,
д. Туганицы,
д. Тойворово.
28.12.23 с 10:00 до 13.00
Кобринское СП:
д. Меньково,
д. Старое Колено.
28.12.2023 с 10:00 до 13.00
Большеколпанское СП:
д. Новое Колено,
д. Тихковицы.
28.12.2023 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Кустова, д. 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 24, 30; ул. Воскова д. 8.
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