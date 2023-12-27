Где отключат свет 28 декабря в Гатчинском районе

Новый год на пороге. Впереди – длинная праздничная ночь и еще более длинные праздничные дни, когда принято выпивать и закусывать, выпивать и закусывать. Здоровья на почитание традиций хватает не у всех. Некоторые сходят с дистанции еще до боя курантов…