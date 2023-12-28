Команда знаний подводит итоги

– Вероника Ивановна, каких результатов достигла наша «Команда знаний» в 2023 году?

– Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в России 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Ленинградская область поддержала инициативу Президента, и 2023 год на региональном уровне получил название «Год Команды знаний».

Безусловно, год получился важным и продуктивным. Подготовка к нему велась заблаговременно, чтобы всей региональной командой мы смогли запланировать события, которые подчеркнут статус педагогического работника, отметят значимость его труда. Старались уделить внимание каждому учителю, воспитателю, преподавателю, мастеру и наставнику.

В областной план вошло более 50 мероприятий: профессиональные форумы, конференции, конкурсы, акции, мастер-классы, педагогические слёты и другие события. Кроме того, в каждом районе были разработаны свои муниципальные планы. Таким образом, в Год педагога и наставника и Год Команды знаний мы привлекли к тематическим мероприятиям более 25 тысяч человек.

– Какие события получились наиболее яркими и продуктивными?

– В Ленинградской области состоялся Всероссийский форум молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство», вошедший в число флагманских мероприятий Министерства просвещения РФ. Форум проходил в Ленобласти в четвертый раз и объединил более 250 молодых педагогов из 73 регионов страны. Помимо обмена опытом они смогли также познакомиться с достопримечательностями Ленинградской земли, принять участие в мероприятиях культурной программы.

Успешно прошёл слёт учителей географии «Компас надежды» в детском лагере «Россонь», 16 педагогических команд из муниципальных районов области участвовали в конкурсе туристского быта, пешеходной дистанции, спортивном ориентировании, краеведческом конкурсе. Состоялся Форум классных руководителей и советников по воспитанию Ленинградской области, Форум наставников, первый региональный съезд работников дошкольного образования и многие другие мероприятия. Все эти мероприятия были организованы по принципу адресности.

Неотъемлемой частью каждого мероприятия стали церемонии награждения педагогических работников, ведомственные и региональные награды получили более тысячи человек.

– Как в целом регион поддерживает учителей?

– В Ленинградской области для молодых специалистов, приходящих на работу в систему образования, предусмотрен пакет мер социальной поддержки. С 2024 года в два раза увеличим размер разового единовременного пособия — с 30 тысяч до 60 тысяч рублей. Его могут получить молодые специалисты до 35 лет, которые впервые устраиваются на работу после вуза или колледжа до 1 сентября года окончания образовательной организации. Молодые педагоги также в течение первых 3 лет работы получают ежегодную выплату в размере 56,5 тысяч рублей. Мы согласовываем проект постановления, согласно которому с 1 января 2024 года размер выплаты достигнет 100 тысяч рублей.

Поощряются также педагоги, подготовившие победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, национального чемпионата профессионального мастерства. Выплачиваются премии победителям и лауреатам Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства. Размер выплат и премий составляет от 40 до 250 тысяч рублей.

– В этом году сразу несколько школ открылись после капитального ремонта. Сколько учреждений образования удалось обновить?

– В Ленинградской области активно преображаются образовательные организации. С 2015 года реализуется региональная программа реновации объектов образования, в рамках которой отремонтирована 61 школа. В 2023 году реновация завершилась в Кикеринской школе. Также в 2022 году наш регион включился в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», благодаря которой в этом году после капитального ремонта открылось пять школ в Волховском, Волосовском и Киришском районах. До 2026 года по данной программе планируется отремонтировать ещё 19 школ.

– Сколько учеников обучается в школах региона? Отмечается ли рост учащихся?

– В этом учебном году у нас отмечается увеличение обучающихся в школах почти на 10 тысяч человек. 1 сентября за парты сели более 200 тысяч ребят, из которых почти 25 тысяч первоклассников.

– Как ребята справляются с экзаменами?

– В прошлом учебном году участниками ОГЭ и ГВЭ стали более 16 тысяч девятиклассников, а ЕГЭ – 5,8 тысяч одиннадцатиклассников.

У наших выпускников очень достойный средний балл на ЕГЭ – по большинству предметов превышающий общероссийские показатели. Более 2 тысяч школьников сдали экзамены на 81-100 баллов, демонстрируя высокие показатели по русскому языку и математике, а 32 выпускника получили на ЕГЭ 100 баллов. Максимальные результаты они показали по русскому языку, литературе, химии, физике, информатике, обществознанию и географии.

В начале ноября в Москве состоялась Всероссийская конференция по оценке качества образования, организованная Рособрнадзором. В ходе неё Ленинградская область вошла в пятерку регионов-лидеров по качеству проведения ЕГЭ. Приложим все усилия, чтобы удержать высокие позиции и в этом учебном году.

– Какими достижениями запомнился уходящий год?

– Во-первых, отмечу высокий уровень проведения и организации летней оздоровительной кампании, которую оценили на федеральном уровне. В этом году детский лагерь «Россонь» стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России – 2023».

Стремительно развивается наш региональный проект, направленный на совершенствование школьного питания. В 14 районах Ленинградской области организаторы питания вместе с администрациями школ активно подключились к разработке и апробации моделей питания, включающих введение вариативных меню и меню выбора, модернизации инфраструктуры школьных столовых. Сейчас в проекте 81 школа, планируем вхождение в проект всех школ региона до 2026 года.

Команды школьных столовых достойно представили регион на Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2023». Школа № 14 Выборгского района заняла 1 место в суперфинале по номинации «Лучшая городская школьная столовая – 2023», по номинации «Лучший школьный повар» победу одержала Юлия Лямина из гимназии № 1 г. Никольское, а Новосельская школа Ломоносовского района стала лауреатом конкурса по номинации «Лучшая сельская школьная столовая – 2023».

Конечно, мы гордимся нашими педагогами, мастерами, воспитателями, которые участвуют во всероссийских конкурсах, форумах, слётах, где защищают честь Ленинградской области.

Искренне благодарю всех педагогов за преданность и верность профессии, за профессиональные достижения, за стремление к качеству образовательной и воспитательной деятельности.

Беседовал Роман Лопаткин

Фото: пресс-служба комитета

Педагогические победы – 2023

· учитель истории и обществознания Центра образования «Кудрово» Павел Гурьянов вошёл в число 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023»;

· Виктор Иванов из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, Полина Сувернева и Анастасия Киреева из Бугровского центра образования № 3 стали лауреатами конкурса «Педагогический дебют»;

· педагог из лицея № 8 г. Сосновый Бор Анна Цирбат победила в конкурсе «Учитель для Росатома. Физики».