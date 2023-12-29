«Снежное волшебство» - в красках гатчинских художников

Что может быть красивей настоящей русской зимы? Она дарит нам невероятные сказочные пейзажи. Белоснежная, пронзительная чистота широких полей, деревья, укрытые в белые, искрящиеся на солнце шубы, на фоне лазурного неба, тёплые огоньки в домах в тёмные холодны вечера, зимние праздники, народные гуляния и снежные забавы...

Мгновения зимней сказки удивительны и не похожи ни на какое другое время года. Во все времена снежные просторы России были и остаются источником вдохновения для русских художников. Зима предоставляет безграничные возможности для творчества, как реалистичного, так и фантазийного или лирического.

Любят писать зиму и художники Гатчинского товарищества художников. Показывать свои талантливые работы широкой публике стало уже для них доброй предновогодней традицией. На этот раз свои лучшие зимние работы представили Сергей Бекиш, Геннадий Садомовский, Юрий Чудновский, Анастасия Швецова, Дмитрий Швецов, Иван Радюкевич и другие художники. На выставке в библиотеке Пушкина можно увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, абстрактные работы, в полной мере передающие волшебство зимней сказки и предчувствие рождественского чуда.

Выставка Гатчинского товарищества художников «Снежное волшебство» будет проходить в библиотеке им. А.С. Пушкина до 29 января. Вход свободный.

Юлия Лысанюк