Новогодний форс-мажор: электричества на всех не хватило

Гатчинские коммунальщики, аварийные бригады все рождественские каникулы работали на пределе возможностей и круглосуточно устраняли, переключали, спасали, отогревали.

- Мы впервые за последние десятилетия столкнулись с таким аномальным понижением температуры в новогодние дни, – говорит заместитель главы администрации Гатчинского района по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок. – Минимальная температура была зафиксирована в Сусанинском поселении – минус 34℃. В остальных поселениях было от 29 до 32 градусов ниже нуля.

- Коммунальщики Гатчинского района были готовы к таким морозам?

- Нельзя сказать, что мы оказались не готовы к низким температурам, и все коммунальные службы Гатчины и района продемонстрировали свою готовность – насколько это было возможно в данной ситуации. Но не все зависит от коммунальных систем и управляющих компаний, потому что работа объектов ЖКХ, нравится нам это или нет, всецело завязана на электроэнергию. И вот здесь получился провал.

- Кто виноват?

- Не буду давать оценку работе Россетей, Ленэнерго, ЛОЭСК. Этим пусть занимаются соответствующие органы.

…Первый удар мы приняли 31 декабря, когда за два часа до Нового года поселок Высокоключевой остался без электричества. Аварийные бригады выехали оперативно, но ситуацию не удавалось стабилизировать, потому что трансформаторные подстанции не выдерживали постоянно возрастающего потребления электроэнергии. В ночь с 1 на 2 января трансформаторную подстанцию на 250 кВт поменяли на более мощную – на 400 кВт. Но и это в конечном итоге не спасло положение, потому что даже такая подстанция не справилась.

Под Новый год, 31 декабря, были большие проблемы с электричеством в деревне Монделево, Слудицы. Надо отдать должное аварийным бригадам Россетей: в новогоднюю ночь они работали на износ и проводили восстановительные работы при температуре -34.

- Что произошло в Сусанинском поселении в новогодние праздники?

- Сусанинское поселение было парализовано полностью: из-за прекращения подачи электроэнергии отключилась котельная, прекратился водозабор. В течение 17 часов жители оставались без электричества.

Установить дизель-генераторы удалось не на всех объектах. Ввиду отсутствия напряжения на водозаборных скважинах котельная была остановлена, и, в конечном итоге, это привело к тому, что замерз участок теплотрассы от котельной до поселка, обслуживающий многоквартирные дома и подающий тепло в Дом культуры, администрацию поселения, школу.

3-го января около пяти утра мы закончили аварийно-восстановительные работы. Привлекли специальные агрегаты – так называемые паровые машины со станции подземного хранения газа в деревне Лядино, отогревали и спасали теплотрассу протяженностью 800 метров.

Мы ее спасли. Провели ремонтные работы по подаче тепла в 18-квартирный дом, сохранили отопительную систему школы, благодаря чему 9 числа дети пошли учиться. В Сусанино остался не запитан Дом культуры.

- Из-за перегрузки электричество стало отключаться по всему району? И, соответственно, водоснабжение и отопление?

- В первые три дня нового года у нас были задействованы практически все аварийные бригады в круглосуточном режиме, и мы уже автоматически реагировали на аварийные ситуации, постоянно возникающие во всех поселениях. В целом, с 31 декабря по 7 января на территории Гатчинского района было 101 отключение электроэнергии в 171 населенном пункте. Мы вышли за все возможные регламентные часы по отключениям.

Кроме Сусанино, по 24-27 часов без отопления оставались деревни Ляды, Пеушалово, Кезелево, Большие Слудицы и другие. Эта ситуация обязательно будет предметом особого разбирательства.

- Как пережила морозы Гатчина?

- В Гатчине с 4 на 5 января произошла авария в тепловой камере на ул. Радищева, от которой зависит отопление девяти многоквартирных домов, но мы без прекращения подачи тепла переключились на другой источник и в течение пяти часов провели восстановительные работы.

Также было две аварии в системах водовода, но не основных. На ул. Хохлова произошла аварийная ситуация 2 января, и за четыре часа ее устранили. 3 января на Рощинской случилась авария на водопроводе: мы ее купировали в течение трех-четырех часов – так, что жильцы даже не заметили. В связи с этим хочу выразить большую благодарность руководителям наших ресурсных предприятий: «Водоканал», «Тепловые сети» все сделали для того, чтобы гатчинцы комфортно провели праздники. С учетом того, что в эти дни ударили тридцатиградусные морозы, городские коммунальные службы со своими задачами справились.

- Александр Алексеевич, нельзя ли как-то предвосхитить коммунальный коллапс в сельской местности – с учетом климатических условий?

- Мы несем ответственность за обеспечение жителей надежным электро-, водо- и теплоснабжением. Но система энергетики – федеральная, и на сегодняшний день у нас нет информации об инвестиционной программе, которая принимается, утверждается и реализуется на территории Гатчинского района.

Ситуация, сложившаяся в новогодние праздники, будет проанализирована, с оценкой прокуратуры, и выводы, несомненно, будут сделаны. На сегодня энергетика – это отрасль, которая требует пересмотра. От нее слишком многое зависит…

Однако есть еще один нюанс. Населенные пункты у нас энергоресурсами обеспечены. Но из-за потока жителей Петербурга, которые прибыли в дачные массивы Гатчинского района для встречи Нового года, значительно выросло потребление электроэнергии. Как правило, дома в садоводствах сегодня отапливаются только электричеством. Другие источники тепла уже забыты. А система оказалась не готова к такому объему потребления электроэнергии, и трансформаторы вынуждены были отключать электричество, чтобы не произошло катастрофы.

Беседовала Екатерина Дзюба

Фото Россети Ленэнерго