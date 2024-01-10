Чем запомнился гатчинцам 1964 год - год Зелёного деревянного дракона

В целом 1964-й год был позитивным и относительно мирным, но отмечен рядом переломных моментов. Это начало войны во Вьетнаме и «культурной революции» в Китае. Также 1964-й год невозможно представить без Токийской Олимпиады. В этом же году Советский Союз первым в мире отправил в космос многоместный пилотируемый аппарат. Этот полет принес несколько абсолютных и мировых рекордов, среди которых был и такой: космонавты, которые провели на околоземной орбите всего два дня, взлетели при одном лидере СССР, а о результатах своего полета докладывали уже другому. Пленум ЦК КПСС освободил Н.С. Хрущева от обязанностей 1-го секретаря ЦК и Председателя Совмина СССР.

А какие заметные события произошли 60 лет назад, в год Зеленого деревянного дракона, в Гатчине? Листаем подшивку «Гатчинской правды» вместе.

Наука, техника, промышленность

- Государственная комиссия приняла автоматическую телефонную станцию на 2100 номеров, смонтированную на Гатчинском узле связи. Новая АТС – одна из крупнейших в области. С пуском ее завершена сплошная автоматизация телефонной сети в Гатчине и районе.

- Из Ленинграда в Гатчину перебазировался Всесоюзный научно-исследовательский институт по машинам для промышленности строительных материалов. Основными задачами ВНИИстроммаш являются научно-исследовательские, экспериментальные и конструкторские работы по созданию машин и оборудования технологических линий для производства строительных материалов.

- Комсомольской организации Гатчинской промышленной зоны присуждено 3 место по итогам соревнования «Семь – в пять по повышению производительности труда» (семилетка – за пять лет). Организация награждена вымпелом, почетной грамотой и денежной премией. Такое решение было принято на бюро Ленинградского промышленного областного и городского комитетов ВЛКСМ.

- Гатчинская мебельная фабрика запустила в массовое производство новый сервант, разработанный специалистами фабрики. Сервант получил высокую оценку Ленинградского художественного совета.

- Промкомбинат Гатчинского райпотребсоюза – единственное предприятие в системе областной потребительской кооперации, выпускающее валяную обувь. Выпускает 110 тысяч пар валенок в год. Значительная часть продукции направляется в Заполярье.

- Государственная комиссия дала хорошую оценку новым рубительным машинам АЗ-11 и АЗ-12, произведенным на завод им. Рошаля. В этот же год завод выполнил серьезный заказ для болгарского бумажного комбината вблизи Софии. За рубеж отправлено специальное оборудование: конические мельницы РК-05, МЛ-05, сортировка ГС-01.

- Завод «Гатчинский металлист» освоил и начал серийный выпуск газорезательных автоматов. Новые машины нашли широкое применение на судостроительных заводах Ленинграда. Налажен выпуск теплообменной аппаратуры для судов: кондиционеров воздуха, воздухораспределителей, скоростных водонагревателей и т.п. Завод начал широкое внедрение пластмасс.

- Почти миллион поршней для тракторных двигателей ежегодно выпускает Гатчинский механический завод.

- Гатчинская обувная фабрика специализируется на выпуске детской обуви, она занимает 70% всего объема продукции. На фабрике сделаны первые шаги по использованию синтетических материалов для изготовления обуви. Употреблявшиеся ранее льняные нитки заменены капроновыми, более прочными и красивыми.

- Художественный совет Всесоюзного института легкой промышленности и предприятий «Рособувьторга», утверждающие ассортимент обуви для изготовления в 1965 году, дали высокую оценку изделиям Гатчинской

обувной фабрики. Мужские полуботинки с микропористой подошвой на клее получили оценку «отлично». На ярмарке товаров народного потребления в Ленинграде гатчинские обувщики отобрали 12 моделей мужской и детской обуви.

- Гатчинский консервный завод (сейчас на его месте ЖК «Орлова роща») значительно расширил ассортимент. В цехах завода освоен выпуск новых видов овощных консервов: грибной солянки, маринованной свеклы, белокочанной капусты. Намного увеличился выпуск пассерованной с луком моркови, протертой клюквы с сахаром и варенья. С полной нагрузкой работают две поточные линии по изготовлению овощных и фруктовых консервов.

- На Вырицкой текстильной фабрике изготовлена первая пробная партия новой для этого предприятия продукции из искусственного сырья – 2900 метров капроновой ткани.

- Начато проектирование электрофикации 68-километрового пригородного железнодорожного участка Ленинград - Сиверская.

Качество жизни и культура быта

- Дом молодоженов строится на углу улиц К. Маркса и Лейтенанта Шмидта в Гатчине. Дом предназначен для семей молодых рабочих таких предприятий, как Гатчинский механический завод, «Гатчинский металлист», лесхоз, фабрика «Авангард», трест «Водоканал». В доме справят новоселье 60 семей молодых рабочих.

- Первый крупнопанельный 4-этажный дом вступил в строй на ул. Киргетова. Квартиры получили 64 семьи, среди новоселов рабочие, воспитатель детского сада, учитель, врач, сотрудник полиции.

- Первый кооперативный дом сдан в эксплуатацию в Гатчине. Пятиэтажный 80-квартирный дом жилищного кооператива «Спутник» построен в 31-м квартале. По желанию членов кооператива в комнатах настелены паркетные полы.

- В Гатчине начал работать новый крытый колхозный рынок. Комплекс торговых помещений расположен на углу улиц Советской и Володарского. Здесь могут работать одновременно 150 продавцов. Кроме центрального павильона открыто 9 ларьков Гатчинторга и Райпотребсоюза. Приступила к работе лаборатория для определения качества продуктов.

- Фабрика химической чистки одежды вступила в строй в Гатчине. Новое предприятие оснащено современным высокопроизводительным оборудованием. Кроме отечественных, здесь установлены машины и аппараты, изготовленные в Чехословакии и Германской Демократической Республике.

- Пленум Гатчинской федерации футбола и хоккея, подводя итоги футбольного марафона 1964 года, отметил, что в соревнованиях на первенство города участвовало 54 и в розыгрыше кубка города 44 команды. Проведено 320 игр, что на 101 больше, чем в прошлом году.

- Новый мебельно-хозяйственный магазин открылся в Гатчине на ул. Киргетова. В просторных залах – свободный доступ покупателей к товарам. В отдельных секциях организована продажа без продавца. За восемь месяцев этого года гатчинцы приобрели более 200 холодильников, 400 стиральных машин, много электродуховок, электросамоваров, электрокаминов.

- Новый сквер у Балтийского вокзала. Контора благоустройства и очистки города произвела озеленение территории у вокзала – разбиты клумбы, проложены дорожки. Для устройства клумб и газонов завезено 800 кубических метров садовой земли.

- Государственная комиссия приняла в эксплуатацию новую городскую баню. Услугами нового коммунального предприятия могут пользоваться одновременно 218 человек. В бане, кроме общих классов с парилками, оборудованы душевые отделения и ванные комнаты.

- Новый современный больничный корпус построен в Вырице на углу Павловского проспекта. В палаты, рассчитанные на 1-2 пациента, будет подаваться холодная и горячая вода. В корпусе разместятся, оборудованные по последнему слову медицинской техники, физиотерапевтический, рентгеновский, электрокардиографический кабинеты, клиническая и биохимическая лаборатории, комнаты отдыха с телевизионными установками.

- Новые автобусы на дорогах района. Автобусный парк 121-го автохозяйства пополнился 22-мя новыми «Икарусами». Новые автобусы переданы на Сиверскую автобусную станцию. Они курсируют от Сиверской до Дружной Горки, Вырицы и других окрестных населенных пунктов.

Образование, семья и школа

- «Клуб молодоженов» создан при Гатчинском доме культуры. Члены клуба проводят «огоньки», где их гостями уже были председатель районного народного суда (познакомил с законом о семье и браке), заведующая отделом общественного питания и директор ресторана (показали, как накрыть на стол), главный инженер бытпромкомбината (рассказала о модных тенденциях будущего года).

- Новое городское ПТУ №33 открылось в 5-этажном доме на ул. Чехова. В нем будут учиться 375 юношей и девушек. Новое учебное заведение готовит кадры строителей - штукатуров, маляров, столяров.

- Преподаватель электротехники и электродинамики Гатчинского городского ПТУ №10 Иван Евгеньевич Ермолаев вместе с техническим активом учащихся разработал электрическое обучающе-экзаменующее устройство «ЭОУ-60». Прибор дает возможность ученикам самостоятельно проверять и закреплять свои знания, а экзаменатору – проверять правильность ответов учащихся по 5-балльной системе.

- Открылся новый детский сад в 31-м квартале Гатчины. С начала года в квартале были построены и заселены четыре крупнопанельных дома.

- На улице Рошаля, д.16 по инициативе членов совета содействия семье и школе 6-го микрорайона Гатчины открыт пионерский клуб «Чайка». Созданы все условия для увлекательного отдыха детей поселка имени Рошаля.

- Пионеры школы №7 г. Гатчины приняли в свою дружину имени Рысева летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову и присвоили ей звание «Почетный пионер дружины».

Кино

- Гатчина стала площадкой Всесоюзного кинофестиваля. Праздник кино шел с размахом в течение нескольких дней. В большом зале кинотеатра «Победа» было показано шесть конкурсных художественных картин и две – внеконкурсные. Гатчинцы встретились с работниками киностудий «Ленфильм», «Узбекфильма» и других студий страны. А творческие работники «Мосфильма» в Рождественском доме культуры провели встречу с коллективом сельхозартели имени XVIII партсъезда.

В рамках кинофестиваля в Гатчину на творческие встречи со зрителями приезжали Вия Артмане, Иннокентий Смоктуновский и Эльза Радзиня.

- В Гатчине в кинотеатре «Победа» прошел кинофестиваль «Люди в белых халатах», посвященный советским медикам. В течение нескольких дней было показано семь художественных фильмов и целый ряд научно-популярных. В фойе была открыта выставка «Здравоохранение в Гатчине», здесь можно было получить консультации от врачей Гатчинской центральной районной больницы.

А ещё…

- Жительница Гатчины Елизавета Андреевна Лытикова предъявила в сберегательную кассу облигацию Государственного 3%

займа, на которую выпал выигрыш в сумме 1250 рублей (для 1964 года огромная сумма!).

В 1964 годy в сберегательные кассы Гатчины и района былопредъявлено двадцать пять тысяч выигравших билетов. На многие билеты выпали крупные выигрыши. Гатчинец В. Иванов оказался обладателем пианино, Л. Железнова и В. Волкова - холодильников, А. Сапида и А. Барканова - ковров.

…Конечно, это не все события, а лишь наша субъективная подборка информации, опубликованной в газете «Гатчинская правда» в 1964 году. Наша газета весь год отмечала подъем химического производства, приводила примеры разработки и внедрения в массовое производство нового оборудования, материалов, технологий на всех крупных предприятиях Гатчины и района. А еще ставились новые спектакли, радовали успехами спортсмены, массово повышали квалификацию рабочие…

Татьяна Можаева, родившаяся в год зеленого дракона