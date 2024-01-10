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Где отключат свет 11 января в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 11 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

С 22:00 10.01.2024 до 08:00 11.01.2024 один раз на 30 мин.

Веревское СП:

СНТ «Дони».

 

11.01.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

СНТ «Лесное».

 

11.01.2024 с 09:30 до 16:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково,

д. Вероланцы,

д. Новая,

СНТ «Красная Нить».

 