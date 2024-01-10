Где отключат свет 11 января в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 11 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
С 22:00 10.01.2024 до 08:00 11.01.2024 один раз на 30 мин.
Веревское СП:
СНТ «Дони».
11.01.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
СНТ «Лесное».
11.01.2024 с 09:30 до 16:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково,
д. Вероланцы,
д. Новая,
СНТ «Красная Нить».
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