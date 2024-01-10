Лучевая диагностика и правила подготовки к ней

Флюорография

Флюорография - это вид рентгенологического исследования, который широко применяется как профилактическое (диспансерное) исследование органов грудной клетки, позволяющий на ранних стадиях выявить заболевания легких (туберкулез, онкопатологию), патологию сердца.

Для прохождения флюорографического обследования подготовки не требуется, исследование занимает минимальное время.

Единственная рекомендация – это воздержание от курения в течение нескольких часов до проведения процедуры. Это позволяет получить более четкую и ясную картину.

Перед исследованием в кабинете необходимо снять украшения с зоны исследования (цепочки, пирсинг и т.д.), женщинам – бюстгалтер и выполнять указания рентгенолаборанта.

Исследование проводится ежегодно, один раз в год начиная с 15-летнего возраста. До 45 лет снимок выполняется в одной проекции, после 45 лет - в двух, передней и задней. Отдельные категории граждан флюорографическое обследование проходят 2 раза в год.

Абсолютным противопоказанием для проведения обследования является беременность и детский возраст до 15 лет.

За последнее время рентгенология шагнула вперед и многие рентгенологические исследования, в том числе и ФЛГ, теперь выполняется на цифровых установках, которые значительно снизили радиационную нагрузку на пациента.

Маммография

У другого метода лучевой диагностики - маммографии - есть несколько требований, от которых зависит информативность исследования и комфортность во время проведения.

Оптимально проводить исследование на 5-12 день менструального цикла (1-й день mensis - это первый день цикла), так как в этот период низкие шансы наличия беременности и результаты исследования получаются наиболее информативными. Если исследование по каким-то причинам пришлось выполнить в другие дни менструального цикла, врач рентгенолог может рекомендовать пройти его еще раз, в определенный день цикла. Точно такие же рекомендации относятся к проведению УЗИ молочных желез и магнитно-резонансной маммографии – это связано с особенностью строения молочной железы и лучшей визуализацией в определенные дни цикла. В постменопаузе маммография выполняется в любой день цикла.

В профилактических целях это исследование показано женщинам в возрасте после 39 лет, что обусловлено началом изменений в железистых тканях груди: железистая ткань заменяется на жировую. Исследование проходят 1 раз в два года, в группах повышенного риска – 1 раз в год. После 50 лет возможны рекомендации от врача проходить обследование ежегодно.

В день исследования нельзя использовать косметические средства, содержащие тальк.

Для пациенток моложе 39 лет ММГ является не информативным методом, в связи с чем назначается УЗИ.

Сейчас в арсенале лучевой диагностики без применения рентгеновских лучей можно выполнить магнитно-резонансную маммографию. Этот метод привлекает своей точностью и информативностью. Для получения наиболее достоверной картины исследование выполняется с контрастным усилением, но имеет один минус – высокую цену. Поэтому этот метод чаще используют в подтверждении диагноза, а с профилактической целью выполняются УЗИ и ММГ.

Рентгенография

Для большинства рентгенологических исследований специальной предварительной подготовки не требуется.

Для снимков черепа, шейного отдела позвоночника, придаточных пазух носа нужно вынуть из прически шпильки и заколки, снять цепочку, серьги и пирсинг.

При снимках костей конечностей следует удалить с кожи йод, масляные повязки, полосы липкого пластыря.

Для получения качественного результата исследования при внутривенной урографии, рентгенографии, КТ и МРТ костей таза, мочевыводящих путей, поясничного отдела позвоночника к обследованию следует заранее подготовиться, так как появляющиеся на снимке воздушные пузыри и каловые массы загораживают кости позвоночника и мешают врачу-рентгенологу в интерпретации исследования. И в некоторых случаях приходится повторять исследование после подготовки.

Рекомендации по подготовке:

- За 2-3 дня до исследования следует исключить из рациона продукты, вызывающие газообразование в кишечнике – фасоль, горох, черный хлеб, молоко, капусту, газировку.

- Последний прием пищи - накануне исследования не позднее 19.00

- При избыточном газообразовании нужно принять активированный уголь или «Эспумизан».

- Вечером, через 30-40 мин после приема пищи ставят очистительную клизму объемом 1,5 литра. Другим способом очистки кишечника является прием медикаментозных препаратов, которые принимаются после консультации врача.

- Утром за 1,5 часа до исследования можно кашу на воде (гречневая, овсяная, перловая) и чай без сахара (для исключения голодных газов).

При выполнении исследования с контрастным усилением проводится более тщательный сбор анамнеза у пациента (данные биохимических показателей крови, наличие аллергии, беременности, прием лекарственных препаратов - некоторые нужно отменить за 48-72 часа до выполнения исследования).

Если ранее выполнялись рентгенографические исследования данной зоны или по поводу общего заболевания, желательно при себе иметь их результаты и выписки – это поможет отследить динамику.

Своевременная диагностика значительно увеличивает шансы на успешное лечение и выздоровление. Не пропускайте профилактические осмотры, регулярно проходите ФЛГ и ММГ обследования и будьте здоровы!

Материал подготовлен старшим рентгенолаборантом отдела лучевой диагностики Гатчинской КМБ Еленой Прохоровой