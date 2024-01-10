Сотовый оператор – «Госуслуги» – кредит: это цепочка мошенников

Диктуют данные. А потом им сообщают, что неизвестные злоумышленники пытаются оформить на них кредит, и личный кабинет на «Госуслугах» взломан. Дальше – как по нотам: оформите кредит самостоятельно и переведите деньги на безопасный счет. В общем, полная околесица и, тем не менее, срабатывает…

31 декабря в гатчинскую полицию поступило заявление от 37-летней жительницы Гатчины. Ей в мессенджере WhatsApp был звонок: мужчина представился специалистом мобильного оператора «Билайн» и заявил, что срок пользования сим-картой истек – необходимо продиктовать паспортные данные.

Далее женщине на мобильный позвонил другой мужчина, который сказал, что к ее «Госуслугам» привязан посторонний номер, и какие-то мошенники пытаются оформить кредит. Для предотвращения противоправных действий необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Действуя по указанию этих «доброхотов», потерпевшая оформила кредит в приложении банка на сумму 300 тысяч рублей, которые и отправила на продиктованный преступником счет.

29 декабря в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 67-летней жительницы Гатчины. Ей позвонила липовая сотрудница компании сотовой связи «МТС» и сообщила, что у нее заканчивается срок действия договора на предоставление услуг сотовой связи и необходимо его продлить. После чего пришло смс с кодом от портала «Госуслуги». Этот код дама сообщила мошеннику, и тут раздался звонок с московского номера. Звонивший представился работником Центробанка и объявил, что мошенники получили ее персональные данные и отправили заявку на получение кредита. Чтобы обезопаситься, надо поехать в банк Home Credit, расположенный в Санкт-Петербурге на Московском проспекте, и оформить там кредит на сумму 400 тысяч рублей.

Дама отправилась по указанному адресу в банк, взяла там в кредит 469 тысяч рублей, сняла 420 тысяч и перевела их на чужую карту через банкомат. После этого ей позвонил кто-то еще и убедил поехать на набережную реки Карповки, где возле медицинской лаборатории «Ситилаб» она встретилась с женщиной, которая передала ей некую сумму денег. И эти деньги, вместе со своими оставшимися, потерпевшая перевела в отделении банка на Комендантском проспекте на счет, указанный ей злоумышленником.

Оставшись без денег и с кредитом, дама пошла в полицию.

По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела.