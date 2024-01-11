Более 200 студентов Ленинградской области получили новую рабочую профессию

На протяжении трех месяцев студенты Гатчинского, Волховского, Выборгского и Киришского районов посещали занятия, которые вели опытные преподаватели, имеющие опыт практической деятельности в сфере педагогики. На данный момент обучение прошли 120 человек, что говорит о повышении спроса на данную профессию. По окончании обучения участники приобрели теоретические знания и подкрепили их практическими навыками.

Также студенты из г. Пушкин, 86 человек, прошли обучение по профессии «Рабочий зелёного хозяйства», благодаря которой они получили навыки по обработке почвы и посадкой саженцев, деревьев, кустарников и цветочных растений в парках, на клумбах и газонах, в оранжереях и парниках.

Студенты среднего профессионального образования и высшего образования получили возможность смены карьерной траектории и получении новой рабочей специальности.

Ребята уже работали или ещё будут работать по полученным специальностям, как на благо региона, так и за его пределами.

Помимо бесплатного обучения с присвоением сертификата установленного образца, члены студенческих отрядов имеют возможность поработать в период летних и зимних каникул, получить управленческий опыт, расширить круг своего общения, а также посетить разные регионы России.