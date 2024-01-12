Лучшие книги 2023 года

Премия «Большая книга»

Премия «Большая книга» - одна из главных и престижных литературных наград России. Присуждается за лучшее прозаическое произведение большой формы.

Первое место в сезоне 2023 года занял Евгений Водолазкин c книгой «Чагин». Автор обращается к темам памяти, времени, истории. Главный герой романа Исидор Чагин может запомнить текст любой сложности и хранить его в памяти как угодно долго. Однако феноменальные способности становятся для героя тяжким испытанием, ведь Чагин лишен простой человеческой радости – забывать...

На втором месте - книга «Дар речи» Юрия Буйды. Третье место досталось Алексею Сальникову за книгу «Оккульттрегер».

Победителями в читательском голосовании стали Захар Прилепин («Шолохов. Незаконный»), Дмитрий Захаров («Комитет охраны мостов») и Эдуард Веркин («Снарк снарк»). Обладателем специального приза «Выбор поколения» стала Оксана Васякина («Роза»).

Национальный конкурс «Книга года»

В ежегодном национальном конкурсе «Книга года» принимают участие российские издательства всей страны.

Гран-при конкурса удостоена антология «Современная литература стран СНГ» в трёх томах: «Проза», «Поэзия» и «Детская литература».

Это издание стало первой с 1991 года попыткой познакомить народы дружественных стран с культурой друг друга, новыми литературными именами и значимыми произведениями. Антология включает художественные переводы на русский язык произведений писателей одиннадцати стран, обзорные очерки о состоянии современной прозы.

В номинации «Проза года» победу одержал Александр Мелихов с книгой «Сапфировый альбатрос». Этот философско-фантасмагорический роман посвящён герою, который открыл в себе дар видеть мир глазами других людей. Он чудом попадает в петербургский дом на набережной напротив Спаса-на-Крови и начинает осмыслять реальность через взгляд знаменитых жителей здания...

Лучшей в номинации «Поэзия года» признана антология донбасской поэзии 2014–2022 годов «Великий Блокпост», составленная поэтессой Анной Ревякиной, которая регулярно выступает в зоне СВО.

Победителем в номинации «Детям XXI века» стала Валентина Дегтева (книга «Сбежали шахматы: обучающая сказка»). Лучшей в номинации «Поколение Некст» стала Ева Немеш (книга «Белый голубь, черный слон»).

Премия «Ясная Поляна»

В главной номинации «Современная русская проза» лауреатом премии стала Александра Николаенко (книга «Муравьиный бог: реквием»). Это роман о шестилетнем мальчике Пете, родители которого погибли в результате несчастного случая. Мальчик остаётся на попечении бабки Веры и деда Данилы и постоянно подвергается несправедливости и унижениям. И Петя отыгрывается на тех, кто слабее его, решая их судьбу — на насекомых...

В номинации «Иностранная литература» победу одержал македонский писатель и филолог, живущий в Сербии, Венко Андоновский (роман «Пуп света»). Эта книга уже собрала множество престижных премий в балканских странах. Главный герой романа – персонаж книги Милана Кундеры «Шутка» Ян Людвик, который становится писателем. Спасаясь от мира без идеалов добра и христианской морали, он избирает путь молчания и общения с Богом....

Премия «Лицей»

Премия «Лицей» им. А.С. Пушкина вручается молодым прозаикам и поэтам. В номинации «Проза» первое место занял Владимир Хохлов (роман «Заневский проспект»). Действие книги, посвящённой Ленинграду и Петербургу, разворачивается одновременно в XX веке и в наши дни. Два сложных века, две семьи, история любви, в которой отражается тяжёлая семейная трагедия...

Второе место — у Ольги Шильцовой (роман «Хозяйка для Кербера»), третье — у Дарьи Месроповой (повесть «Мама, я съела слона»).

В номинации «Поэзия» первое место — у Степана Самарина; второе — у Сергея Скуратовского; третье место — у Варвары Заборцевой.

Премия им. Фазиля Искандера

Международная литературная премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром.

В номинации «Проза» лучшим признан Ибрагим Чкадуа (сборник рассказов «Ковчег»). В номинации «Поэзия» первое место - у Натальи Ахпашевой («Час волка»).

В номинации «Детская и подростковая литература» победителями стали Камиль Зиганшин (книга «Росомаха») и Лидия Кудрявцева «Один в поле воин. Как Виктор Васнецов стал великим художником».

Книги замечательного искусствоведа Лидии Кудрявцевой всегда вызывают живой интерес у молодых читателей. Новое издание посвящено жизни и творчеству выдающегося художника Виктора Васнецова. В книге также рассказывается о художественной деятельности его талантливого брата - Аполлинария Васнецова.

Премия «Гипертекст»

Эта литературная премия была учреждена «Литературной газетой» в 2022 году. В номинации «Поэзия» лучшим признан Влад Маленко (сборник стихотворений «Море волнуется разное»).

В номинации «Проза» победил Павел Крусанов (книга «Голуби»). В этот сборник вошли десять увлекательных житейских историй, которые вместе составляют полноценный роман в рассказах. Все они объединены тремя персонажами, которые кочуют из одного текста в другой.

Национальная премия в области детской и подростковой литературы

Победителем в номинации «Лучшее поэтическое произведение для подростков» стала Ирина Ермакова («Медное зеркало»).

Победителями в номинации «Лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков» стали Варвара и Анна Кендель (книга «Смотри: Байкал!»). Эта прекрасно иллюстрированная книга, созданная обладателями призов международных книжных выставок и большими любителями Байкала, знакомит детей с великим озером и служит путеводителем по Прибайкалью. Авторы подготовили список достопримечательностей и маршрутов разной сложности по самым знаковым местам берегов Байкала.

Премия им. Владислава Крапивина

Лауреатом главной номинации этой легендарной премии «Выбор Командора» стала писательница и журналист «Учительской газеты» Светлана Потапова с повестью «Я живу в шкафу».

Премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского

Первое место в номинации «Сказка» занял Дмитрий Сиротин (повесть «Человек на ладошке»). Автор трепетно описывает переживания маленького человека - маленького исключительно в силу возраста, но не душой. И разлад между родителями и конфликт с хулиганами, и любая несправедливость окружающего мира оставляют в его душе глубокий след, который можно излечить настоящей дружбой, верностью традициям, увлечениями - чтением и театром...

Второе место — у Ольги Павловой («Повесть о речных королях»); третье место — у Аллы Ботвич («Корабль «Снежный»).

Литературный обзор подготовила Юлия Лысанюк