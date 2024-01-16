4 крещенские купели в Гатчинском районе

По церковной традиции, в праздник Крещения Господня, а также накануне – в Крещенский сочельник, великим чином освящается вода. По народной же традиции люди купаются в специально оборудованных для этого купелях. Такие купания начинаются в ночь с 18 на 19 января и продолжаются весь праздничный день. Однако надо помнить: традиция омовений в ледяной воде – российская народная и отнюдь не является исконной и обязательной частью праздника. И совершенно точно купание в проруби не смывает грехи.

Грех смывается покаянием

«Грех смывается покаянием. Только тот, кто раскаивается во грехе, то есть, во-первых, приходит на исповедь и, во-вторых, прилагает все силы, чтобы больше не грешить, получает прощение», – сказал священник, богослов, профессор, преподаватель, публицист, проповедник, председатель Учебного комитета Русской православной церкви Максим Козлов.

Смысл великого праздника, когда Христос пришел к Иоанну Крестителю и принял Крещение в водах Иордана, состоит в прославлении этого события, а не в окунании в прорубь. Для православного человека правильным будет посетить Божественную литургию и приобщиться святых Христовых Тайн.

Крещенская вода – агиасма

Во время крещенского богослужения совершается Великое освящение воды, которую церковь с древних времен называет Великой агиасмой – особой святыней. На сегодняшний день накоплено много фактов об удивительных свойствах крещенской воды. Утверждается, что чайная ложка натощак способна излечивать некоторые болезни. При этом вода, набранная из того же церковного источника в другое время, такими свойствами не обладает – при одинаковых физических показателях. Объяснения этому феномену нет.

Превращение воды – не единственное крещенское чудо. Как говорится в Библии, когда Христос вошел в воды Иордана, река потекла в другую сторону. Можно было бы утверждать, что это миф, если бы каждый год 19 января течение не меняло своего направления. Именно в этот день воды Иордана останавливаются, начинают бурлить, появляются волны, водовороты, и река принимается течь в другую сторону, становясь на вкус соленой: Иордан теперь не впадает, а вытекает из Мертвого моря.

Изменение свойств воды в Крещение подтверждают приборы: растворы на дистиллированной воде, приготовленные в это время, меняют качество. На порядок увеличиваются электрохимические показатели – по свечению воды. Аномалия наблюдается примерно с 16 по 20 января.

47 регион к Крещению готов

Ленинградская область подготовилась к празднику Крещения. Как бы то ни было, а многие жители региона считают своим долгом трижды окунуться в иордань 19 января.

Заместитель руководителя ГУ МЧС России по Ленобласти Алексей Зыбцев напоминает всем о соблюдении мер предосторожности во время крещенских купаний. Все должно соответствовать: конструкция купели, освещение, дежурство медиков и спасателей, пункт обогрева. Нырять в прорубь вне специально отведенных мест – нельзя. Это опасно для жизни.

- Место для купели выбирается на водоеме с пологим дном, глубина не должна превышать 1,2 метра. Купель имеет два спуска: один для входа купающихся, другой – для выхода. Обязательно леерное ограждение купели и освещение в ночное время. Рядом с выходом оборудуется пункт обогрева, где можно переодеться. Около купели обеспечивается дежурство спасателей, бригад «Скорой помощи» и сотрудников полиции для обеспечения правопорядка, – сказал Алексей Зыбцев.

Техника безопасности

Купание в ледяной воде – колоссальный стресс для организма, которого медики советуют избегать. Если вам невмоготу, делайте это грамотно, с соблюдением всех мер предосторожности. И при условии, что лично у вас нет медицинских противопоказаний.

Во-первых, окунаться в иордань на Крещение приходят, все-таки, в большинстве своем, люди верующие, поэтому не следует устраивать из этого потеху. Не чувствуете, не понимаете смысла – не ныряйте за компанию и на спор.

Во-вторых, купаться нужно только в специально оборудованных местах, чтобы рядом были люди и медицинская помощь.

В-третьих, надо помнить, кому нельзя нырять в прорубь. Если вы страдаете хроническими заболеваниями легких, почек, сердечно-сосудистой системы и т.д., следует воздержаться. Резкое охлаждение может усугубить состояние. Осложнения после погружения в ледяную воду могут возникнуть и у тех, кто страдает кожно-венерическими болезнями. Также категорически нельзя нырять при симптомах простуды, ОРВИ, слабости, после недавно перенесенной болезни.

Важно: купание в проруби противопоказано беременным и кормящим женщинам, людям старше 60 лет и детям.

В-четвертых, окунаться в прорубь можно только на трезвую голову. Никаких «100 грамм для храбрости», алкоголь сильно влияет на состояние иммунной и сердечно-сосудистой системы, а организм и без того получит запредельную дозу адреналина в ледяной ванне. За час до купания лучше поесть.

В-пятых, погружайтесь в иордань правильно. Перед погружением полезно немного размяться. Раздеваться следует не быстро, сверху вниз. Обувь снимать в последнюю очередь, потому что ноги замерзают быстрее всего.

Не ныряйте вниз головой! Ощущения и так будут неописуемые. Долго в воде не задерживайтесь, не более трех-пяти секунд. Ледяное купание – сильный стресс для организма, когда в кровь выбрасывается масса биологически активных веществ. Поэтому при выходе из проруби человек чувствует себя бодрым и веселым. Однако если задержаться в воде дольше, наступит переохлаждение и угнетение жизненно важных функций организма.

Три раза быстро окунувшись и выйдя из воды, отправляйтесь в теплое место или, хотя бы, не мешкая, оботритесь насухо и оденьтесь. После этого полезно выпить горячего чая, бульона, чтобы быстрее восстановить тепловой баланс в организме. Но помните: горячего, а не горячительного! Прием алкоголя искажает нормальные физиологические реакции.

Где пройдут крещенские купания в Гатчинском районе?

В городе Гатчине в этом году купелей НЕ оборудовано, поэтому всем желающим окунуться придется отправляться в сельскую местность.

Исключительно дневные крещенские купания 19 января пройдут:

- в Вырице на реке Оредеже, на пересечении с проспектом Володарского, с 12-00 до 16-30;

- В Дружногорском поселении в селе Орлино, на Орлинском озере, вблизи Спасо-Преображенского храма, с 12-00 до 15-00;

- в Коммунаре, на ул. Строителей, 3-а, на территории храмового комплекса святого равноапостольного князя Владимира, с 13-00 до 20-00.

Крещенское купание в ночь с 18 на 19 января состоится в Рождествено по адресу: ул. Музейная, 1, карские пещеры в конце парка, в крытом неотапливаемом помещении, с 23-30 часов 18 января по 03-30 часов 19 января.

На территории других поселений Гатчинского района крещенских купаний НЕТ.

Подготовил Андрей Соколов

Фото из архива "Гатчинской правды"