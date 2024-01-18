«Прорыв» сквозь время

Сотни тысяч в гости к нам

Музейный комплекс «Прорыв блокады Ленинграда» – один из главных военно-исторических музеев Северо-Запада России. Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда», возведённый в опоре Ладожского моста в 1985 году, и трёхмерная панорама «Прорыв», распахнувшая свои двери в 2018 году, стали настоящей визитной карточкой Ленинградской области. Ежегодно на территории музея проходят десятки памятных мероприятий. Познакомиться с жизнью блокадного города во время Великой Отечественной войны и ходом наступательной операции «Искра» приезжает порядка 200 тысяч человек в год.

Кого-то влечёт сюда память о дедах и прадедах, воевавших в районе Невского пятачка и Синявинских высот. Других – профессиональный интерес к истории Великой Отечественной: не зря «Прорыв» регулярно посещают съёмочные группы документального кино. Большинство же приезжает в музей ради уникальной возможности прикоснуться к истории прорыва и снятия блокады Ленинграда.

Откликается музей и на современные темы – включая поддержку специальной военной операции.

– В 2023 году мы превысили прошлогодние показатели посещаемости I квартала, во многом благодаря выставке «Невыученные истории. Связь времён. Пропаганда ненависти», которую открыл в начале года Совет Федерации и лично сенатор РФ Дмитрий Василенко. Эта выставка привлекла небывалое количество людей, которые приезжали со всех уголков нашей страны, чтобы познакомиться с экспозицией, включающей военную технику, привезённую из зоны СВО, – рассказывает заведующий музеем Денис Пылёв.

К юбилею – готовы

Музейный сезон 2024 года по традиции откроется памятным мероприятием «На рубеже бессмертия», посвящённом 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Готовят сотрудники музея и две новые выставки – на открытой территории и в выставочном зале. В дальнейшем экспозиция «Подвигу твоему, Ленинград» отправится по районам Ленобласти, а после этого – в другие регионы нашей страны. 25 января на площадке «Прорыва» запланировано федеральное просветительское мероприятие «Бессмертный полк». Проект объединит научную конференцию и онлайн-урок для молодёжи – в этот день музей будет закрыт для посетителей.

– Планируем в очередной раз провести фестиваль-реконструкцию «Плацдарм. Забытый подвиг» на Невском пятачке. Подготовка этого масштабного мероприятия – процесс довольно волнительный: организация связана с массой согласований, сопровождается привлечением большого количества людей, завязана на финансировании, – поделился Денис Пылёв.

Череду торжественных мероприятий каждый год сменяет привычный поток туристов: семей с детьми, организованных групп и иностранцев.

– Останавливаются у нас и проходящие мимо туристические суда. Это стало возможным после открытия в 2022 году пассажирского причала – прошлым летом на территорию музея зашло несколько десятков кораблей и прогулочных катеров, – отмечает заведующий музеем.

Сегодня в штате музея-заповедника – 35 человек. Однако летом, когда посещаемость музея вырастает до тысячи человек в день, на помощь приходят сезонные работники: коллеги из других музеев и даже студенты. На обучение берут тех, кто любит историю своей страны – главное, чтобы «глаз горел»!

Время развития

С нетерпением ожидают в Кировском районе строительства нового выставочного зала – непосредственно на территории музейного комплекса. Архитектурный облик павильона уже одобрил экспертный совет при комитете градостроительной политики Ленинградской области. Известно, что здание разместится с востока от музея-панорамы «Прорыв». Строительство объекта включили в бюджет Ленинградской области на 2024-2026 годы.

– Это будет многофункциональный выставочный зал и конференц-зал общей площадью 200 квадратных метров. Сам павильон планируется украсить гранитом, а стеклянный купол со стороны входной группы создаст естественное освещение в вестибюле, – делится Денис Пылёв. – Постоянная экспозиция павильона будет посвящена работе поисковых отрядов. Важным дополнением станет собственное фондохранилище. Благодаря новым возможностям музей смогут посещать до 300 человек одновременно, или около 250 тысяч человек в год.

В планах также благоустройство территории музейного комплекса. Её сердцем станет площадь с парящим полукольцом на опорах, которое свяжет между собой отдельные павильоны и станет местом проведения массовых мероприятий. Ещё один памятный объект в виде штурмовика «Ил-2» на стеле появится в локации за танками Великой Отечественной войны.

Важной задачей в музее считают капитальный реомнт здания диорамы, которое было построено в начале перестройки и не ремонтировалось с момента основания. Мало кто знает, что диорама строилась без учёта системы отопления, водопровода и санузла – функционирует музей исключительно на электричестве, что весьма затратно. Ожидается также реставрация полотна диорамы размером 40 на 8 метров, на котором отражены события боёв с 12 по 18 января 1943 года.

– Хотелось бы отметить внимательное и трепетное отношение к нашему музею губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. За последние годы был заложен мощный фундамент для успешного ведения просветительской и военно-патриотической работы. Музей-заповедник преобразился в главный военно-исторический музей области и один из самых популярных военно-исторических музеев Северо-Запада. Высокий потенциал музея, многократно усиленный поддержкой #Команды47, даёт возможность для развития на десятилетия вперёд, – отметил Денис Пылёв.

Главная задача музея – сохранить исторические объекты, связанные с событиями битвы за Ленинград в Южном Приладожье.Юлия ТЕТАРСКАЯ

Фото: музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда»