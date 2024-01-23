Осторожно, пешеход!

По традиции, сотрудники ГИБДД проведут рейды на самых оживлённых участках города и района. Как показывает опыт проведения подобных мероприятий, нарушители с удивлением обнаруживают, что правила дорожного движения и штрафы существуют не только для водителей, и что инспектор дорожно-патрульной службы на вполне законном основании составляет в отношении пешехода административный протокол за нарушение правил – по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Помимо штрафа, с каждым нарушителем беседует инспектор ГИБДД, разъясняя, что правила существуют для всех, и переход проезжей части на красный сигнал светофора равнозначен проезду «на красный».

А при неблагоприятных погодных условиях и ограничении видимости пешие участники дорожного движения подвержены дополнительному риску. При переходе проезжей части пешеходам следует убедиться в своей безопасности и не пересекать дорогу в неустановленном месте. Если переходите вместе с ребёнком, крепко держите его за руку.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, что особенно актуально в зимний период, а также о соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

Особую озабоченность вызывает рост числа наездов на пешеходов на пешеходных переходах, которые, как правило, происходят по вине водителей и имеют тяжкие последствия.

Чаще пешеходов сбивают в темное время суток. Связано это с тем, что водитель не всегда успевает вовремя заметить на дороге пешехода в темной одежде и затормозить. Что касается пешеходов, то далеко не каждый из них понимает: в темноте водителю хуже видно дорогу, поэтому многие переходят проезжую часть вечером и ночью точно так же, как делают это днем.

Гарантия безопасности всех участников дорожного движения – неукоснительное соблюдение правил. Для пешеходов это, в первую очередь, переход проезжей части по переходу. Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов быть максимально заметными: носить одежду светлых тонов и даже в населенном пункте использовать световозвращающие элементы.

Водителям следует помнить, что они управляют транспортным средством повышенной опасности и несут ответственность не только за себя, но и за других участников дорожного движения. ГИБДД напоминает водителям: приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость и быть предельно внимательными.

Отдел ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району