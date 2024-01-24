25 января в Гатчине отключат воду
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 25 января 2024 года будет прекращено холодное водоснабжение по следующем адресам:
Рубрики: ЖКХ
В четверг, 25 января, с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующем адресам в Гатчине:
- пр. 25 Октября, д. 42а ТЦ «Мегаполис», д. 42 ТЦ «Эталон», д. 42в ресторан «Токио Сити», д. 40б ресторан «Теремок», д. 42 «KFC», д. 42 «Цех 85», д. 40б ресторан «Смокери».
- ул. К. Маркса, д.14А, 16, 16А (МФЦ), 18А (Сбербанк), Леонова, д.5, д.5А
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