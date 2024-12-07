По жизни с музыкой и песней

Прекрасный мир музыки раскрылся перед Николаем Федоровичем еще в детские и юношеские годы: кружок по классу аккордеона в Доме пионеров, учеба в музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова, музыкальное училище им. М.П. Мусоргского по специальности «преподаватель по классу аккордеона» и «руководитель оркестра народных инструментов», Ленинградская высшая профсоюзная школа работников культуры с присвоением квалификации «руководитель народного хора».

Профессиональную творческую деятельность житель г. Гатчины Н.Ф. Петунин начал в сентябре 1968 года в п. Пригородный, куда совсем еще молодого юношу направили на работу в сельский клуб. Там он сразу же организовал свой первый молодежный ансамбль, который уже 28 октября успешно выступил на торжественном вечере в честь празднования 50-летия Ленинского комсомола. Вскоре молодого культработника призвали в ряды Советской Армии, но и там Николай Федорович находил время для занятий музыкой – играл для своих товарищей на аккордеоне.

После демобилизации встретился с прекрасной девушкой по имени Люба и влюбился с первого взгляда. Молодые поженились и очень скоро поняли, что семья – это не только любовь и согласие, а еще и искусство дипломатии, высокий долг и подвиг. Всё это воплотилось в семье Петуниных – Николая Федоровича и Любови Николаевны. Не случайно они неразлучны более 50 лет. Любовь Николаевна поет в одном из коллективов, которым руководит ее талантливый муж.

В 1980 году Н.Ф. Петунин возглавил работу Карташевского сельского клуба и создал там хор ветеранов войны и труда. Здесь во всю ширь раскрылись его организаторские и творческие способности. Большинство хористок были ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны труда, женщины, по возрасту годившиеся ему в матери. Но это не мешало их совместному творчеству и человеческому общению, а, наоборот, помогало: им – его молодость, а ему – их мудрость. В следующем году Карташевский хор будет отмечать свое 45-летие, и за это время отношение Николая Федоровича к его участницам осталось неизменно. Он всегда гордится своими подопечными, волнуется, переживает и радуется вместе с ними.

Почетных дипломов, грамот, кубков у коллектива великое множество. В 2004 году хор обрел статус «народного». А это и есть самая высокая награда и признание всему коллективу и его руководителю.

Совсем недавно отметил свое 10-летие еще один карташевский коллектив, творческое «детище» маэстро – вокальный ансамбль «Русская душа».

В 1989 году Н.Ф. Петунин был переведен на новое место работы – директором Кобринского Дома культуры. Немало было сделано доброго на новом месте. В клуб потянулись люди. Он стал центром досуга взрослых и детей. Здесь раскрывались творческие способности и рождались новые таланты. Проводились праздничные концерты, вечера, детские праздники, творческо-интеллектуальные конкурсы для детей и подростков, дискотеки, работали кружки и любительские объединения.

С полной отдачей, вниманием в доброжелательной и теплой атмосфере Николай Федорович вместе со своими творческими коллективами проводил праздничные мероприятия для ветеранов, заряжая их новой жизненной энергией, бодростью, хорошим настроением. Ведь они могли вспомнить свои любимые песни, попеть частушки и потанцевать, как в молодости. И гармошка в руках музыканта не замолкала ни на минуту. А торжественные митинги с исполнением военных песен, порой со слезами на глазах, придавали особую атмосферу переживания и сопричастности присутствующих всех возрастов к событиям тех трагических лет.

В Кобринском ДК благодаря Николаю Федоровичу «родился» еще один песенный коллектив – вокальный ансамбль «Рябинушка», которому скоро исполнится 35 лет со дня образования. Из них 28 лет ансамблем руководил сам Н.Ф. Петунин.

Первое выступление ансамбля состоялось осенью 1990 года на празднике в связи с 45-летием поселка Кобринское. За это время «Рябинушка» прошла большой творческий путь. Ее концертные программы стали известны и любимы не только на территории Кобринского поселения, но и в районных клубах, Домах культуры, библиотеках, на фестивалях и смотрах песенного творчества. Спето немало песен, и за каждой лежит огромный труд руководителя, профессионализм, неутомимый творческий поиск, индивидуальный подход к каждому участнику ансамбля, а это и есть залог успеха коллектива и вдохновения.

Нельзя не вспомнить еще одну уникальную страничку творческой биографии Николая Федоровича. Он сумел объединить любителей-гармонистов в один дружный коллектив «Русская гармонь», которому не было равных в районе: Егор Михаль, Виктор Павлов, Александр Сивцев, цимбалист Владимир Лях, аккордеонист Николай Петунин. И запели в Кобрино гармони, и распахнулась русская душа на распашку, и разлетелась добрая славушка о народных музыкантах по всей округе! Коллектив полюбился не только местным жителям – его с удовольствием приглашали на народные праздники и гуляния в клубы всего Гатчинского района. Несколько лет подряд гармонисты открывали областной Пушкинский праздник на родной земле в д. Кобрино.

Кобринцам повезло увидеть Николая Федоровича на сцене не только как аккордеониста, но и в качестве актера в любительских спектаклях. Он исполнил роль хозяина гарема – Халифа в пьесе «Праздничный мартовский сон» и роль маркиза де`Глаголя в комедии И.А. Крылова «Урок дочкам».

В мае 2011 года за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Николаю Федоровичу Петунину присвоено высокое звание «Заслуженный работник культуры РФ».

В этом же году Н.Ф. Петунин был избран жителями Кобринского сельского поселения депутатом в местный орган самоуправления. Насущных проблем было не мало, и одна из них тревожила больше всего: отсутствие в поселке Карташевском сельского клуба. При участии и огромной помощи депутата Законодательного собрания Ленобласти В.А Ворогушина вопрос со строительством был успешно решен. Долгожданный клуб был построен и стал центром досуга населения и развития народных талантов.

Все торжественные мероприятия, проводимые на территории Кобринского сельского поселения, открываются гимном. Музыку гимна написал Н.Ф. Петунин. Она гармонически сливается со словами, написанными местной жительницей А.И. Мельниковой. Этот бесценный подарок жителям родного края на долгие годы станет связующей нитью поколений. Благодаря совместной творческой работе этих людей родилась еще одна замечательная песня «Кобрино – ты капелька России».

Как всегда, Николай Федорович и сегодня в хорошей физической форме. «Чтобы тело и душа были молоды», он постоянно следит за состоянием своего здоровья. В течение многих лет занимался моржеванием, совершал длительные велосипедные поездки по Гатчинскому району, участвовал в туристических походах со сплавом на катамаране по рекам Карелии и Новгородской области. До сих пор является членом шахматного клуба г. Гатчины, а в последнее время и сам ведет кружок по обучению детей игре в шахматы в Карташевском клубе. А ныне вместе с супругой совершает многокилометровые пешие прогулки по аллеям Гатчинского парка. И это, несомненно, оказывает благотворное влияние и на творчество.

Дорогой Николай Федорович! Поздравляем Вас с замечательным, красивым, мудрым юбилеем! Крепкого Вам здоровья, долголетия, душевной молодости и красоты, исполнения сокровенных желаний и надежд. Пусть не иссякает источник Вашего творчества и рождаются новые песни, которые мы так любим.

Юбилярам всегда вручают памятные подарки. Пусть для Николая Федоровича таким подарком станут эти строчки от тех, кого он увлек и повел за собой в прекрасный необъятный мир Музыки и Песни.

Вас поздравить с юбилеем рады,

Пожелать здоровья, счастья и любви.

Сколько лет мы были с Вами рядом,

Сколько лет по жизни с песней шли!

Музыка и творчество, и песня –

То стихия Ваша и судьба,

С ними неразрывно Ваше сердце,

Ваша светлая открытая душа!

Вам спасибо за «Рябинушку» родную,

За концерты, встречи, вечера.

Никогда об этом не забудем,

Это – наши лучшие года.

Хоть мороз декабрьский крепчает

И снега лавиной с высоты.

Если Ваши песни не смолкают,

Значит не замерзнем мы в пути.

Пусть заливисто аккордеон играет,

Славя край, Отеческий родной,

В марше ветеранский хор шагает

И ансамбль с «русскою душой».

И когда весь зал им рукоплещет

Это тоже ведь и Вам хвала, и честь.

Потому что, в каждой спетой песне,

Ваш талант и труд огромный есть.

С любовью и уважением, друзья, коллеги, участники творческих коллективов