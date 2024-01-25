Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 января

А вы знаете, что такое дуранда? Это слово из блокадного словаря. Означает условно-съедобный жмых, который заменял блокадным детям конфеты. Немного уже осталось тех, кто помнит вкус этой блокадной «сладости». Тем ценнее их воспоминания, и тем горше эта память…