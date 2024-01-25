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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.01.2024 с 10:00 до 16:00

Таицкое ГП:

д. Малая Ивановка ООО «Агро Теплица» тюльпаны,

д. Тихвинка КП «Тай – Лэнд».

 

26.01.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово.

 

26.01. 2024 с 09:00 до 15:00

гп. Вырица:

ул. Марата д. 7-14;

ул. Бакунина д. 12-30;

ул. Надеждинская д. 8-12;

ул. Карла Маркса д. 4-9;

ул. Набережная д. 20;

ул. Бакунина д. 1-10;

детский дом №9.

 