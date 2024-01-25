Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.01.2024 с 10:00 до 16:00
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка ООО «Агро Теплица» тюльпаны,
д. Тихвинка КП «Тай – Лэнд».
26.01.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово.
26.01. 2024 с 09:00 до 15:00
гп. Вырица:
ул. Марата д. 7-14;
ул. Бакунина д. 12-30;
ул. Надеждинская д. 8-12;
ул. Карла Маркса д. 4-9;
ул. Набережная д. 20;
ул. Бакунина д. 1-10;
детский дом №9.
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