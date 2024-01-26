Пронести эту память, как факел – через года
26-е января – особенная дата для Гатчины. В этот день 80 лет назад в ходе Красносельско-Ропшинской операции город был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Вражеские войска, превратившие Гатчину в крепость и сосредоточившие здесь огромное количество огневых средств, были разгромлены. Освобождение Гатчины поставило жирный крест на всех планах врага создать новую устойчивую линию обороны южнее Ленинграда.
80 лет назад, 26 января 1944 года, Москва салютовала освободителям города 12-ю артиллерийскими залпами. 120-я, 201-я и 291-я стрелковые, 18-я артиллерийская и другие дивизии стали называться Гатчинскими. Освобождение Красногвардейска – Гатчины означало развал сплошного фронта немецкой обороны…
26 января 2024 года в Гатчине на воинском мемориале на городском кладбище на ул. Солодухина состоялось торжественно-памятное мероприятие в честь 80-й годовщины со дня освобождения города от немецко-фашистской оккупации п полного снятия блокады Ленинграда. Почтить память защитников и освободителей города, взрослых и детей, погибших во время оккупации, пришли гатчинцы: представители старшего поколения и школьники, сотрудники гатчинских предприятий, депутаты и представители администрации. В почетном карауле у Вечного огня застыли кадеты.
К участникам митинга обратился глава Гатчины и района Виталий Филоненко. Он напомнил о преступлениях фашистов на гатчинской земле – о концлагерях, пытках и казнях.
Говорят, время лечит. Сменяются эпохи. Но есть вещи, которые нельзя предать забвению. Никогда. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских в своем выступлении подчеркнул важность памяти поколений:
- Народ, который не помнит прошлого, не имеет будущего. И сегодня мы видим на примере сопредельного государства, что происходит с народом, предающим память предков и свою историю…
На митинге выступили глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, капитан первого ранга запаса Виктор Иванов, ученица Гатчинской школы №7, волонтер «Добро.Центра» София Богданова.
К юному поколению обратился участник специальной военной операции – командир взвода ракетно-технического, второго ракетного дивизиона Александр Шатаев, за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели служебной деятельности указом президента РФ награжденный медалью Жукова:
- Спасибо администрации, что пригласили меня на такое мероприятие. Я надеюсь, что смогу донести до молодежи свою мысль: насколько было тяжело людям в те 872 дня блокады. Вот отключите сейчас дома воду, свет, газ, отопление – через пару часов вы начнете паниковать. В блокаду люди два года находились без этих привычных нам благ. Сокращение пайка происходило пять раз. Бадаевские склады сгорели. Свирепствовал голод… На минуту поставьте себя на место жителя блокадного Ленинграда. И поймите: для будущих поколений вы будете первоисточником этой информации и, как олимпийский огонь, вы должны нести дальше эту память, передавать своим детям и внукам, хранить ее в семье. И уметь достойно ответить тем, кто сегодня пытается переписывать историю…
Клирик Павловского кафедрального собора протоиерей Константин Трофимов совершил литию по невинно убиенным на полях сражений.
Участники митинга почтили память павших минутой и возложили цветы к подножию мемориала.
Екатерина Дзюба