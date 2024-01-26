Пронести эту память, как факел – через года

80 лет назад, 26 января 1944 года, Москва салютовала освободителям города 12-ю артиллерийскими залпами. 120-я, 201-я и 291-я стрелковые, 18-я артиллерийская и другие дивизии стали называться Гатчинскими. Освобождение Красногвардейска – Гатчины означало развал сплошного фронта немецкой обороны…

26 января 2024 года в Гатчине на воинском мемориале на городском кладбище на ул. Солодухина состоялось торжественно-памятное мероприятие в честь 80-й годовщины со дня освобождения города от немецко-фашистской оккупации п полного снятия блокады Ленинграда. Почтить память защитников и освободителей города, взрослых и детей, погибших во время оккупации, пришли гатчинцы: представители старшего поколения и школьники, сотрудники гатчинских предприятий, депутаты и представители администрации. В почетном карауле у Вечного огня застыли кадеты.

К участникам митинга обратился глава Гатчины и района Виталий Филоненко. Он напомнил о преступлениях фашистов на гатчинской земле – о концлагерях, пытках и казнях.

Говорят, время лечит. Сменяются эпохи. Но есть вещи, которые нельзя предать забвению. Никогда. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских в своем выступлении подчеркнул важность памяти поколений:

- Народ, который не помнит прошлого, не имеет будущего. И сегодня мы видим на примере сопредельного государства, что происходит с народом, предающим память предков и свою историю…

На митинге выступили глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, капитан первого ранга запаса Виктор Иванов, ученица Гатчинской школы №7, волонтер «Добро.Центра» София Богданова.

К юному поколению обратился участник специальной военной операции – командир взвода ракетно-технического, второго ракетного дивизиона Александр Шатаев, за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели служебной деятельности указом президента РФ награжденный медалью Жукова:

- Спасибо администрации, что пригласили меня на такое мероприятие. Я надеюсь, что смогу донести до молодежи свою мысль: насколько было тяжело людям в те 872 дня блокады. Вот отключите сейчас дома воду, свет, газ, отопление – через пару часов вы начнете паниковать. В блокаду люди два года находились без этих привычных нам благ. Сокращение пайка происходило пять раз. Бадаевские склады сгорели. Свирепствовал голод… На минуту поставьте себя на место жителя блокадного Ленинграда. И поймите: для будущих поколений вы будете первоисточником этой информации и, как олимпийский огонь, вы должны нести дальше эту память, передавать своим детям и внукам, хранить ее в семье. И уметь достойно ответить тем, кто сегодня пытается переписывать историю…

Клирик Павловского кафедрального собора протоиерей Константин Трофимов совершил литию по невинно убиенным на полях сражений.

Участники митинга почтили память павших минутой и возложили цветы к подножию мемориала.

Екатерина Дзюба