Транспортная реформа – хорошо подготовлена и проверена

Об этапах проведения реформы, тарифной политике, развитии и совершенствовании транспортной сети рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк. Как будет складываться ситуация в регионе с 1 февраля? Чего ждать пассажирам – добра или худа?

- Реформа затронет смежные межрегиональные маршруты – те, на которых работают перевозчики по заказу областного комитета по транспорту. В большей степени реформа охватит так называемую ближнюю агломерацию, в пределах 50 км от Санкт-Петербурга – с наибольшим пассажиропотоком, – пояснил Михаил Сергеевич. – По заказу комитета сейчас работает 126 смежных межрегиональных маршрутов. Около 90 из них коснется транспортная реформа (в том числе и гатчинских № 431, № 529 и №631). Это будут маршруты с регулируемым тарифом (социальные маршруты), и на всех этих маршрутах будет обновлен подвижной состав – на линию выйдет порядка 450 новых автобусов взамен старых. В основном, большого и среднего класса. Все автобусы будут дополнительно оснащены видеонаблюдением, видео-аналитикой, и мы сможем в режиме реального времени контролировать пассажиропоток, чтобы в случае необходимости сменить класс подвижного состава или выпустить на линию дополнительные автобусы.

Льготники подорожания не заметят

Как рассказал Михаил Присяжнюк, в феврале – начале марта будут проведены конкурсные процедуры среди перевозчиков, и победителям дадут полгода на закупку и дооснащение подвижного состава. Возможно, победителям конкурса будет предложено дооснастить автобусы такими опциями, как датчики температуры воздуха в салоне, потому что пассажиры часто жалуются, что зимой холодно, а летом жарко. Температурные датчики помогут объективно решить эти вопросы.

К 1 января 2025 года все процедуры – конкурсные, закупочные – будут закончены, и на маршруты Ленинградской области выйдет новый подвижной состав. Однако, по словам Присяжнюка, и до этого времени на маршрутах с нерегулируемым тарифом подвижной состав тоже будет меняться:

- Заводы-изготовители выпустят 70 новых автобусов, которые встанут на коммерческие маршруты. Эти автобусы мы меняем в рамках казначейских кредитов: Ленинградская область взяла 800 млн рублей в кредит, перевозчики добавили еще порядка 400 миллионов, и на эти деньги мы закупаем 70 единиц автобусов. К 1 февраля текущего года они будут доставлены в регион. Кроме того, Ленинградская область активно ведет переговоры с крупнейшим в мире производителем автобусов – китайской компанией Yutong.

Говоря о тарифообразовании, председатель комитета по транспорту отметил, что тариф необходимо периодически индексировать. Цена на топливо, запчасти и сами автобусы растет. Районы очень сильно различаются по тарифообразованию, и все нужно приводить к единообразной категории.

- Льготники повышения тарифа не заметят. У них есть единый социальный проездной билет стоимостью 453 рубля – на проезд, в том числе, и на транспорте Петербурга. По этому проездному они как ездили, так и будут ездить. И за все Ленинградская область как платила, так и будет платить. При повышении тарифов, которое прогнозируется в Ленинградской области, затраты бюджета на льготников вырастут на 700 млн рублей.

Цена билета – 0 рублей?

Заместитель главы администрации Кингисеппского района по ЖКХ, транспорту и экологии Евгений Смирнов поблагодарил правительство Ленинградской области за то, что именно Кингисеппский район был выбран в качестве пилотного для апробации транспортной реформы:

- У нас появились новые автобусы, и в разы уменьшилось количество обращений, связанных с пассажирскими перевозками. Теперь это единичные случаи. И второе: наш район тоже хочет реформировать свою транспортную систему. Кингисеппский район – это два города, Кингисепп и Ивангород, и девять поселений. Суммарная протяженность всех наших маршрутов – расстояние, которое мы проезжаем за день, как от Петербурга до Сочи. Наша задача, чтобы жители всех 200 населенных пунктов могли прийти на остановку, сесть на автобус и уехать. Мы планируем ввести систему «Умный транспорт», чтобы люди могли на смартфоне увидеть подходящий транспорт и время его прибытия на конкретную остановку. И по инициативе главы администрации мы планируем ввести бесплатный проезд по Кингисеппу. Цель лежит на поверхности: чтобы люди оставили личный транспорт и передвигались по городу на автобусах. Сейчас мы находимся на стадии расчетов и оценки финансов. Всем известно, что пассажир оплачивает далеко не 100% проезда. Мы идем вперед и планируем плату за проезд по городу Кингисеппу уменьшить до нуля.

Нетто-контракты и цифровой двойник

В ходе пресс-конференции Михаил Присяжнюк ответил на вопросы журналистов.

- Будут ли как-то комбинироваться или отменяться маршруты, как в Петербурге?

- Мы выбрали другой путь. В Ленобласти это нетто-контракты, а в Петербурге – брутто-контракты. Разница в том, что в Петербурге все деньги, вырученные от продажи билетов пассажирам, забираются в бюджет Петербурга. В Ленобласти вся выручка остается перевозчикам, чтобы они боролись за каждого пассажира, и чтобы бюджет региона не нагружался большим количеством контролеров, которым пришлось бы ездить по области и контролировать процесс пассажироперевозок.

И мы не предполагаем глобального изменения маршрутной сети. Маршруты разбиты по районному принципу и скомбинированы по территориальному.

- Не приведут ли нетто-контракты к тому, что перевозчик начнет необоснованно поднимать цену, чтобы получить больше? Как будет контролироваться пассажиропоток?

- Каждое транспортное средство, приобретенное в рамках реформы, будет иметь датчик пассажиропотока, видеонаблюдение. И в режиме реального времени комитет по транспорту будет получать всю информацию о пассажирах. В 2023 году был создан цифровой двойник всей маршрутной сети Ленобласти. Сейчас мы ведем переговоры с правительством Москвы, чтобы транслировать московский опыт по мониторингу транспортной работы. Вся оплата выполненной работы будет проходить только после того, как автобус проедет по этому цифровому двойнику, и мы увидим, что он закончил свое маршрутное задание. Только тогда мы заплатим перевозчику. Если транспортное средство по какой-то причине сойдет с линии, оплаты не будет.

- Будет ли новый подвижной состав работать на газу или на дизеле?

- Перевозчики сами будут принимать решение, какой вид топлива использовать. Газ эффективен только там, где есть поблизости газозаправочные станции. Да, топливо – одна из наибольших расходных величин. На газомоторном топливе экономия составляет примерно 40%.

- Как ведется взаимодействие с железной дорогой? Есть ли синхронизация расписания автобусов и электричек?

- Мы стараемся все протяженные автобусные маршруты дублировать железнодорожным транспортом. Расписание автобусов мы всегда подстраиваем под расписание электричек, и это сохранится. Движение электричек наращиваем, на выборгском направлении ходит уже 10-вагонная «Ласточка». В целом, маршрутная сеть сохранит свои габариты.

Михаил Присяжнюк отметил, что любая реформа должна быть хорошо подготовлена и проверена – именно поэтому в Кингисеппском районе был запущен «пробный шар». И, по оценке, кингисеппской администрации, реформа удалась. Пассажиры остальных районов ждут положительных перемен.

Екатерина Дзюба