В 2024 году соцконтракт будет заключаться по новым правилам

В 2023 году в Ленинградской области был заключен 1171 социальный контракт, что делает эту форму финансовой поддержки одной из наиболее востребованных среди начинающих предпринимателей. Такая инициатива способствует увеличению количества предпринимателей и числа работающих в сфере малого и среднего бизнеса в соответствии с целями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В 2024 году для одобрения социального контракта на открытие своего дела или развитие личного подсобного хозяйства нужно будет пройти тестирование на определение уровня предпринимательских компетенций. Тестирование будет проходить на базе Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области — центра «Мой бизнес».

Помимо тестирования, будет проводиться доработка бизнес-плана, защита проекта, сопровождение предпринимателей от начальной стадии бизнеса до выхода на продуктивный уровень работы, а также мониторинг «выживаемости» предпринимателей в течение 2 лет.

«Проведение специализированного тестирования на уровень предпринимательских компетенций и прохождение обязательного обучения и аттестации по его итогам станут одним из факторов повышения жизнеспособности новых компаний», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Чтобы узнать, можете ли вы заключить социальный контракт, необходимо проконсультироваться в центре «Мой бизнес» Ленинградской области (телефон 8812-309-46-88) или в муниципальных организациях поддержки предпринимательства в городах и районах области. В 2023 году 1050 человек получили поддержку в центре «Мой бизнес» и организациях инфраструктуры поддержки – 338 прошли обучение и 712 получили консультацию экспертов.