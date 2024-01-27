Сегодня исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

По случаю исторического дня к жителям региона обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Сегодня поистине всенародный праздник, который одинаково важен для петербуржцев, ленинградцев, для всех жителей нашей страны. Это — общий подвиг тех, кто бился на ленинградских рубежах, кто внутри вражеского кольца стоял у станков, работал в госпиталях, тушил «зажигалки» на крышах. Каждый — от ребёнка до старика — внёс свою лепту в Ленинградскую Победу.

Мемориальный комплекс, который сегодня мы открываем в Гатчинском районе, — ещё один символ нашей общей памяти обо всех мирных гражданах, чьи судьбы оборвались на Великой Отечественной войне.

Память о жертвах нацизма, о блокаде сегодня служит важнейшим нравственным ориентиром для наших бойцов, сражающихся в зоне специальной военной операции.

Подвиг защитников и жителей Ленинграда бессмертен. Пусть он и впредь живёт в людских сердцах, вдохновляет, ведёт вперёд — к нашей Победе», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Во всех районах Ленинградской области пройдут памятные митинги, поздравления ветеранов, праздничные концерты.

В 12.00 во Всеволожском районе у мемориала «Разорванное кольцо», где начиналась ледовая Дорога жизни, пройдет возложение венков и цветов к памятнику, молодежные организации, творческие коллективы проведут патриотическую акцию, посвященную 80-й годовщине снятия блокады.

В Бокситогорском районе, в поселке Подборовье у памятника автомашине «ЗИС-5», где в годы войны продолжалась трасса Дороги жизни, жители поселка соберутся на митинг «Блокадных дорог никогда не забыть!».

В городе Волхове, откуда начался прорыв блокады, а после прорыва пошли в Ленинград электричество и грузы по железной Дороге жизни горожане в сквере «Слава героям» на праздничной акции вспомнят подвиг Волхова и его жителей.

Память воинов советской армии почтут в Тосно у памятника «Воину-освободителю». Торжественный митинг, акция «Свеча памяти» объединят горожан.

Судьбы мирных жителей Ленинградской области, погибших в оккупации, вспомнят в Волосовском районе, где в деревне Большое Заречье находится памятник сожжённым деревням. В доме культуры поселка Зимитицы местные артисты покажут литературно-театрализованную композицию «Мы тоже хотели жить». В доме культуры Волосово пройдет спектакль «Память моя блокадная, переживи меня».

В Лужском районе, где в первые месяцы войны тысячи ленинградцев строили лужский рубеж, сдержавший врага, а в годы оккупации был сформирован партизанский обоз с продовольствием для блокадного Ленинграда, подвиг города и его защитников почтут в городском Доме культуры большим концертом мастеров искусств города и района.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области