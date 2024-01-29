Сергей Павличенок: «На волне моих фантазий»

На выставке представлены тринадцать картин, выполненных художником в технике масляной живописи. На этих полотнах запечатлены природа родного края, красивые пейзажи, натюрморты, фантастические и исторические сюжеты. Также на выставке представлены работы мастера, выполненные из разных пород дерева, кости, камня. В работах художника просматривается личное, индивидуальное восприятие природы и жизни.

Сергей Викторович Павличенок родился в поселке Сиверский. Тридцать лет отработал помощником капитана на судах торгового флота. После развала Балтийского морского пароходства и работы на иностранных судах сменил несколько профессий, в том числе работал шесть лет в частной реставрационной мастерской. Рисованием и резьбой занимается с раннего детства. В настоящее время живет в деревне Белогорка.

Сергей Викторович - талантливый и многогранный человек, который занимается разными видами творчества - живописью, поэзией, резьбой по кости, дереву и камню. На вернисаже у гостей библиотеки была возможность познакомиться поближе с художником, услышать истории создания картин, узнать о творческих планах мастера, послушать его стихи, пообщаться в уютной и непринужденной обстановке.

Приятным подарком и дополнением к рассказу художника стало выступление Ольги Образцовой под аккомпанемент гитары Игоря Хлыстова. Прозвучали известные романсы на стихи Марины Цветаевой и Иосифа Бродского.

Коллектив библиотеки и гости вечера поблагодарили Сергея Викторовича за предоставленную возможность познакомиться с его творческими работами, за эстетическое удовольствие, пожелали здоровья, интересных творческих замыслов, ярких значительных выставок и дальнейших успехов.

Выставка «На волне моих фантазий» продлится в Сиверской библиотеке им. А.Н. Майкова до 10 февраля.

По информации Сиверской библиотеки им. А.Н. Майкова