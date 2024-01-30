Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
31.01.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
31.01.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
д. Мыза,
д. Заборье,
д. Ковшово,
д. Виркино,
п. Сусанино.
31.01.2024 с 10:00 до 17:30
Веревское СП:
Днп. Горки, частично,
д. Бугры.
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