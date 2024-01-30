Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 января

Всего на два дня — 23 и 24 января — на Балтийском вокзале Гатчины остановился легендарный «Поезд Победы». Сорок минут — ровно столько времени занимает экскурсия по всем его десяти вагонам. Но в этом небольшом, казалось бы, временном промежутке уложилась вся четырёхлетняя история Великой Отечественной войны.