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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

31.01.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

31.01.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д. Мыза,

д. Заборье,

д. Ковшово,

д. Виркино,

п. Сусанино.

 

31.01.2024 с 10:00 до 17:30

Веревское СП:

Днп. Горки, частично,

д. Бугры.              