Ленобласть принимает заявки на строительство сельских соцобъектов

«У нас активно развиваются сельхозпредприятия, для того чтобы закрепить кадры, мы создаем благоприятные, комфортные условия жизни на селе – строим дома культуры, объекты здравоохранения, спорта, инженерные системы, выделяем ежегодно на это из бюджета порядка 1,5 млрд рублей. В реализации проектов – очень важна активность местных администраций в подготовке документов, заявок, для включения в программы федерального и регионального финансирования», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В 2024 году в Ленинградской области по программе комплексного развития сельских территорий планируется реализовать порядка 50 проектов на сумму 1,6 млрд рублей, федеральное финансирование на проекты увеличено на 76%.

Предложения по строительству или реконструкции домов культуры, школ, детских садов, амбулаторий, физкультурно-оздоровительных комплексов местные жители подают в администрации поселений, администрации разрабатывают проектную документацию и подают заявку на финансирование в комитет по агропромышленному комплексу.

Прием заявок в комитете по АПК продлится до 14 февраля.