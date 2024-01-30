Ленобласть развивает логистику и складской бизнес

«Ленинградская область ― один из регионов-лидеров по реализации проектов строительства складских комплексов, логистических распределительных центров. У нас работают уже крупные федеральные сетевые компании. Сегодняшнее соглашение мы готовили давно, компания долго, тщательно подбирала участок для реализации. Мы смотрели и транспортное размещение, и, конечно же, технические, инженерные сети. И выбор не случайно попал на индустриальный парк М-10», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Площадь распределительного центра в городском поселении Красный Бор составит 154 тыс. кв. м. Здесь будет создано 7,5 тыс. рабочих мест. Сроки реализации проекта: 4 кв. 2023 г. – 4 кв. 2025 г.

Компания «Вайлдберриз» существует почти 20 лет на рынке, более 35 тыс. пунктов выдачи заказов по всей стране и продает различные товары — от продуктов питания до гаджетов.

Компания работает в семи странах: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Узбекистан.