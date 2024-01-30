Владимир Путин: «Ленинградская область демонстрирует очень хорошие темпы развития»

На встрече главы государства с губернатором Ленобласти обсуждались актуальные социально-экономические вопросы области, в частности решение проблемы обманутых дольщиков и строительства заводов по переработке бытовых отходов, привлечение кадров в медицину.

Отдельно глава региона информировал Президента о деятельности Фонда помощи «Ленинградский рубеж», оказывающего медицинскую, материально-техническую и гуманитарную поддержку мобилизованным и добровольцам области, находящимся в зоне проведения СВО, а также подшефным региону территориям в ДНР.

Александр Дрозденко представил Владимиру Путину проект комплексного центра по реабилитации и интеграции ветеранов СВО.

«Ленинградская область не просит финансовой поддержки, нам важно заручиться Вашей принципиальной поддержкой, чтобы эффективнее организовать работу на стыке разных ведомств — здравоохранения, социальной защиты и так далее», — пояснил Александр Дрозденко.