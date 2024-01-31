Ленинградской области - больше почетных работников физкультуры
На состоявшемся сегодня 42-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области были изменены основания присвоения звания «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области».
Инициатором выступил губернатор региона, а целью законопроекта стало расширения круга возможных соискателей почетного звания. В частности, требование о наличии у соискателей почетных спортивных званий, ведомственных государственных наград в области физической культуры и спорта заменяется требованием о наличии любой из наград (поощрений) федеральных органов государственной власти.
Объясняется это тем, что в условиях санкционного давления на российский спорт и отстранения спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях у них нет возможности выполнить требования Положения о присвоении почетных спортивных званий. Из-за этого достойные спортсмены по не зависящим от них причинам не могут стать Почетными работниками физической культуры и спорта в Ленинградской области.
Депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях.
Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области