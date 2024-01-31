Ленобласть начала подготовку к посевной

«Ленобласть не просто обеспечена семенами к посевной, мы обеспечены семенами собственного производства. Мы выращиваем на семена зерновые культуры, многолетние травы, рапс, а нашим семенным картофелем, вообще, — снабжаем треть России, как крупнейший производитель. Заключены контракты на семена овощей, поставки — идут.

С 1 февраля начинаем выплачивать аграриям субсидию на посевную: на закупку ГСМ, запчастей и удобрений. 600 млн рублей в бюджете на это предусмотрено, рост 2,3% к прошлому году», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

На 2024 год господдержка растениеводства запланирована на сумму 1,95 млрд рублей, в том числе, поддержка на проведение посевных работ – 600,3 млн рублей.

Обеспеченность хозяйств региона на весенний сев семенами зерновых культур составляет 133,3%, многолетних трав – 115,8%, рапса – 113,3%, картофеля – 214%.