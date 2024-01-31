Перинатальный центр в Гатчине закрывается
Перинатальный Центр закрывается на проветривание с 5 по 26 февраля 2024 года.
Рубрики: Здравоохранение
Госпитализация на роды и на дородовое отделение будет осуществляться, как обычно, во Всеволожск. Всю подробную информацию можно получить у своего лечащего врача.
Консультативное отделение Перинатального Центра так же будет закрыто. Беременных, имеющих на руках направление на второй скрининг УЗИ, просьба подойти в регистратуру ЖК для оставления заявки на запись в ЛОКБ на Луначарского.
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