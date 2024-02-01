2 февраля СНТ «Большие Колпаны» останется без света

В Доме дружбы Ленинградской области комитет по местному самоуправлению провел заседание представителей почти двух десятков национальных организаций народов, исповедующих Ислам, а также Духовного управления мусульман. Собравшиеся обсудили, как и чем могут помочь землякам, сражающимся в зоне СВО, и жителям новых регионов, живущим в непростых условиях.