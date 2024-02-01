2 февраля СНТ «Большие Колпаны» останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
02.02.2024 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское поселение:
массив Большие Колпаны тер. СНТ «Большие Колпаны».
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