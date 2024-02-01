Дети рисуют блокаду

Выступление фронтовых театральных бригад перед красноармейцами, труд военных водолазов на дне Ладоги, переполненный солдатами городской госпиталь. А ещё – сцены воздушного боя за Ленинград, выдача драгоценных пайков трудящимся и, конечно же, будни Дороги жизни. Всё это – сюжеты картин, выполненных учащимися школ искусств Ленинградской области.

– Мы хотели, чтобы все посетители Дома правительства знали, как много в Ленинградской области талантливых ребят. Участники конкурса продемонстрировали живой интерес к истории Отечества, узнали больше о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Они выбрали сложные темы для рисунков, искренне отнеслись к поставленной задаче, – рассказала методист Дома народного творчества Ленинградской области Лада Пешикова

Например, картина Светланы Сиротиной из Сясьстроя переносит нас на лёд Ладожского озера, в один из зимних вьюжных дней блокады. Мизансцена её работы «По Дороге жизни» состоит из нескольких планов. Позади – караван грузовиков, уходящих в мрачное ленинградское небо вплоть до линии горизонта. На переднем плане – кузов одной из таких полуторок. В нём сидят женщины с детьми, очевидно, отправленные в эвакуацию. Вещей у них немного: лишь то, что успели взять. Взгляд зрителя останавливается на руках девочки, сжимающих футляр со скрипкой – наверное, самой дорогой вещи в жизни этого ребёнка.

– Пространство внутри грузовика выполнено в тёплых тонах. Автор как будто противопоставляет его тем угрозам, которые ждали всех пассажиров Дороги жизни. Грузовики должны были ехать по Ладожскому озеру со скоростью 35 километров в час, чтобы не провалиться под лёд. Их двери были открыты на случай обстрела. Вокруг царила смерть, но люди всё равно верили в спасение и чудо, – говорит наш экскурсовод.

Наверное, это особенность детского взгляда на мир: даже в теме блокады Ленинграда они смогли разглядеть свет и надежду. Будь то яркий, почти праздничный рисунок «Фронтовой концерт» Анастасии Шабунаевой из Гатчины или зарисовка «В военном госпитале» Марины Гуриненко из Отрадного. Артисты, медсёстры, простые прохожие – на этих работах люди всегда окружают защитников Родины сердечным теплом и заботой. Делятся с ними своей любовью и верой в Победу.

– И всё-таки перед нами – очень разные картины. Техника выполнения работ выбрана на вкус автора: акварель, гуашь, пастель, тушь, уголь. В зависимости от мастерства владения инструментами создание рисунка могло занять от 2,5 часов до нескольких месяцев, – уточняет Лада Пешикова.

Анна Пенькова

Фото: Дом народного творчества Ленинградской области