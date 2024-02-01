В Ленобласти дан старт Году семьи

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: глава региона дал старт Году семьи на торжественном мероприятии «Триумф поколений» в парке «Монрепо».

«Россия пережила на своем веку много потрясений. Менялись названия нашего государства, формы правления. Не менялось несколько принципиальных вещей, и всегда основу нашей государственности составляли семьи.

Пусть ленинградские семьи растут и крепнут. Пусть семейный очаг согревает всех домочадцев от мала до велика. Пусть в семьях живет любовь и сберегаются традиции», — сказал Александр Дрозденко.

Благодатный огонь «Семейного очага» будет передан в Гатчинский ЗАГС.

Напомним, Указом Президента России наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью стали ключевыми задачами при формировании плана основных мероприятий по проведению в России Года семьи.