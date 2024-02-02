«Я буду держать штурвал самолёта до тех пор, пока в моих руках имеется сила, а глаза видят землю»

2 февраля 2024 года отмечается 120 лет со дня рождения советского лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова. В фонде Президентской библиотеки можно ознакомиться с книгой Николая Боброва «Чкалов» (1940). Предисловие к изданию, вышедшему через два года после трагической гибели лётчика, написала его вдова Ольга Эразмовна Чкалова. Она отметила: «Это первая работа о Чкалове, в которой мы находим такой большой материал для изучения жизни Валерия Павловича».

Николай Бобров подробно рассказывает о том, как паренёк из многодетной семьи из села Василёво (ныне Чкаловск) Нижегородской области шёл к своей цели. О привольном детстве на волжских просторах, о жизни впроголодь, о тяжёлой работе кочегаром на камнечерпалке. И о том, как в 16 лет Валерий Чкалов начал работать сборщиком деталей в 4-м Канавинском авиационном парке. Он добился того, чтобы лётчики стали брать его в полёт. Поднявшись в небо, он почувствовал, что другой жизни у него быть не может.

Летом 1924 года выпускник Серпуховской школы воздушного боя, военный лётчик-истребитель Валерий Чкалов приехал служить в Ленинград в 1-ю Ленинградскую Краснознаменную истребительную эскадрилью имени П. Н. Нестерова. После его знаменитого пролёта под мостом через Неву командование предложило: «Чкалов, ты любишь испытывать самого себя. Испытывай лучше новые машины. В нашей эскадрилье есть самолёты, у которых надо проверить на прочность подмоторные рамы».

Однажды командир эскадрильи, гуляя по Ленинграду, вдруг среди городского шума услышал прерывистый гул мотора. Он остановился на перекрёстке и стал смотреть в том направлении, откуда раздавался гул. Через несколько секунд легко было определить, что самолёт приближался со стороны Аптекарского острова. Истребитель летел мёртвыми петлями, то есть делал непрерывно одну петлю за другой, продвигаясь вдоль Большого проспекта. На аэродроме выяснилось, что это был самолёт Чкалова. Увидев командира, Валерий сделал несколько шагов вперёд и отрапортовал: «Товарищ командир! Испытывая крепость подмоторной рамы, я сделал пятьдесят мёртвых петель по маршруту от Смольного до Крестовского острова. Рама в полном порядке».

С каждым днем Чкалов оттачивал своё мастерство. Он говорил: «Я буду держать штурвал самолёта до тех пор, пока в моих руках имеется сила, а глаза видят землю». На ничтожной высоте, у самой земли, он умел выполнять сложную фигуру – «четверную бочку». Он вёл самолёт с математической точностью. Никто не мог превзойти его в искусстве высшего пилотажа. Как это выглядело с земли – передать невозможно. Какая тайна была скрыта в машине Чкалова? В его руках машина, преодолев силу тяжести и инерцию, превращалась в сказочную жар-птицу.

В свободное от полётов время Чкалов очень любил слушать русские песни. Как-то под новый год в клубе Ленинградского педагогического института собралось много нарядных девушек. Среди них была Ольга Орехова. Знакомые ребята окружили её и просили что-нибудь спеть. Вдруг к Ольге подошёл незнакомец в лётной кожаной тужурке и высоких сапогах. Он протянул широкую ладонь и сказал: «Чкалов. Истребитель. Из эскадрильи. Будем знакомы». Он признался, что ходит в клуб уже четыре месяца, чтобы послушать её пение. Из клуба Валерий и Ольга вышли вместе и больше уже не расставались. Через год они поженились. Привязанность Чкалова к семье была трогательна, разлуку он переживал остро. Особенно это ощущалось во время подготовки к его знаменитому перелёту через Северный полюс в Америку. Ольга Эразмовна редко виделась с супругом, который всё время проводил в Щёлково на аэродроме. Приезжать в Москву ему было некогда, навещать его она не решалась: не хотела отрывать от работы. Иногда они разговаривали по телефону.

В своей книге Николай Бобров так описывает судьбоносное для Чкалова решение о предстоящем полёте: «За длинным столом сидели товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов и другие члены правительства. В глубине комнаты стояла модель N025. Чкалов подробно отвечал на вопросы присутствующих. Беседа длилась более часа. Решающее слово было за Сталиным. Тот задумался. Помолчав, он тихо сказал: „Я – за! Но предлагаю обязать экипаж в случае неблагоприятной обстановки прекратить полёт в любом пункте Канады. А в случае угрозы экипажу – произвести немедленную посадку“».

Экипаж в составе Валерия Чкалова, Александра Белякова и Георгия Байдукова совершил по тем временам невозможное – первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер, штат Вашингтон (США). Это произошло в 1937 году. «Сели. Земля»: – эти два слова Чкалов произнёс тихо, но едва сдерживая радость. – Вот она, Америка…»

По портале Президентской библиотека можно ознакомиться со штурманским бортовым журналом легендарного самолёта N025, в котором экипаж вёл записи и расчёты на протяжении всего маршрута исторического перелёта из Москвы в Соединённые Штаты Америки. Как говорили о лётчике за рубежом, «Чкалов из Москвы вылетел героем Советского Союза, а прилетел героем мира». 18 июня 1937 года в 1:04 ночи на первой странице бортового журнала написано: «взлёт», а 20 июня в 16:20: «посадка в Ванкувере». Всего экипаж находился в воздухе 63 часа 16 минут. В предисловии к изданию бортового журнала Валерий Чкалов назван «великим лётчиком нашего времени».

Про этот перелёт Чкалов часто рассказывал во время своих многочисленных встреч с советскими жителями. На одной из таких встреч он сказал: «Самое приятное – это чувство возвращения на Родину... Как я мечтал об этом, когда разгуливал по палубе „Нормандии“ в океане! Я думал об этом радостном дне и на банкетах, и во сне, и посреди улиц Нью-Йорка. Волга, Москва, Отчизна, Родина для меня никогда не были, знаете, каким-то таким отвлечённым понятием. Я люблю людей моей Родины, люблю её сады, её реки, какие у нас бывают рассветы и закаты. Вот я опять среди вас у себя дома…»

Подробнее об истории развития авиации в России, о лётчиках-героях, в том числе о Валерии Чкалове, рассказывает вебинар «Крылья Родины», который представлен на портале Президентский библиотеки. Также можно ознакомиться с оцифрованной подборкой газет «Чкаловская Коммуна» с 1939 по 1958 год, историческими фотографиями улиц и памятных мест, связанных с именем лётчика, открытками и афишами кинофильмов о нём.